東京電影節｜梁朝偉被王家衛五字真言點醒　自認蠢花長時間開竅

《第36屆東京電影節》正進行得如火如荼，大會今日舉辦電影《2046》放映會，會後男主角梁朝偉現身主講大師班，分享如何受到王家衛啟發去鑽研演技，以及跟《悲情城市》導演侯孝賢合作的點滴。



梁朝偉現身東京電影節大師班，吸引大批影迷入場朝聖，全場爆滿。（陳穎思 攝）

梁朝偉號召力十足，放映會與大師班皆全場爆滿，他提到跟王家衛第一次合作拍《阿飛正傳》時正值演員事業的樽頸而感到迷失：「當時主要同張曼玉演對手戲，佢通常兩、三個take就得，我要拍十幾、甚至26個take」，後來王家衛以五個字點醒了他——「你太多演技」，演戲應該要由心出發，偉仔指王家衛替他「拆演技」，他有感對方很會調教演員，下定決心以後要跟王家衛合作，結果就拍足20年。

梁朝偉在《阿飛正傳》的戲份被刪剩梳頭一幕，其實當時都拍下不少畫面。（《阿飛正傳》劇照）

現場有疑似香港觀眾大叫：「偉仔我愛你，我等咗你三年又三年啦」，偉仔亦忍不住笑。（陳穎思 攝）

梁朝偉透露，一開始連續兩、三年時間幾乎每一晚都會到王家衛的公司，對方給他介紹音樂、文學書籍及電影，偉仔形容透過不同的藝術作品去進入王家衛的世界。兩人合作過兩、三部片後，無形中培養出默契，偉仔指王家衛有非常優秀的幕後團隊，令他獲益良多，在強大支援下讓他可以專注學習表演，實現了多年來想由「職業演員」變成「非職業演員」的願望，「可能我比較蠢，要花長時間去學習同修正，先得到理想嘅表演方式」偉仔如是說。

梁朝偉要花兩、三年時間，才開始進入到王家衛的世界。（微博圖片）

偉仔全程以廣東話演講。（陳穎思 攝）

此外，偉仔亦笑言：「王家衛心裡其實有劇本，只係唔同我哋講，一開始指示好清晰，但到拍攝當日先收到每一日嘅劇本」，但他也為導演解畫，指他很著重在拍攝發掘可能性，假若演員知道太多就會自我設定演繹方法，變相失去了發掘可能性的機會。