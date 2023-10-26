陳百強逝世30年｜《喝采》紀念展　珍貴原音細語分享心聲

剛過去的10月25日，是一代巨星陳百強逝世30年，適逢這個日子，英皇電影以4K數碼修復陳百強、張國榮（Leslie）及鍾保羅（Paul）合作的第一部電影《喝采》，並定於2023年11月2日在香港及澳門上映。同時更在isquare英皇戲院舉行「為陳百強喝采•紀念展」，免費入場。



《喝采》亦是英皇集團主席楊受成博士，投資的第一部電影。（大會提供）

《喝采》是英皇集團主席楊受成博士投資的第一部電影，今次將歷史久遠且珍貴的電影菲林修復別具意義。這部闊別大銀幕43年的電影將重現大銀幕，亦都是自1980年公映後的首次重映，機會實在難能可貴。

觀眾能夠一步步重温Danny人生大事，左右兩邊以不同年份劃分。（大會提供）

大家可以拎起牆邊的電話筒，就會聽到以AI修復的Danny聲帶 — 分享他每個人生高峰的感受。（大會提供）

電影將帶觀眾回到昔日的青蔥歲月，更能感受80年代的情懷及獨有魅力，不但展示了舊香港實景，及當時的流行文化包括時裝、Disco、DJ電台和音樂等，更觸及過去的熱門話題如移民升學、歌唱比賽，也是年青人追逐夢想的青春故事！

《喝采》原版海報。（大會提供）

除電影以外，英皇戲院由今日（26/10）起，於英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）特設「為陳百強喝采•紀念展」，免費入場。是次展覽將戲院劃分成多個別具特色的區域，配合不同佈置，在電影邁向43年之際，就讓影迷及粉絲一起重温經典，緬懷一代偶像陳百強，同時感受《喝采》的魅力。

戲院大堂的打卡裝置投射出Danny經典歌曲的歌詞，炫麗奪目。（大會提供）

觀眾更可以同時收聽電影《喝采》中Danny演繹的三首經典歌曲。（大會提供）

而Danny向來以品味見稱，在VIP Lounge一隅，更展示了他與別不同的衣著品味，讓大家深度認識這位昔日風靡全港的情歌王子，見證首位被譽為「偶像」的香港藝人的光煇歲月。