梁朝偉早期電影選《癲佬正傳》《人民英雄》　有一部冇份令人失望

今年梁朝偉獲威尼斯影展頒發終身成就獎後，再次燃起大家對偉仔眼神的渴望，MCL Cinemas就趁這機會，製作《會說話的眼睛 — 梁朝偉早期電影選》，為大家揀選幾部星光初綻時的梁朝偉，包括《癲佬正傳》、《地下情》、《人民英雄》，新至2002年的《無間道》都有，不過有一部未獲選竟感意外？



《會說話的眼睛 — 梁朝偉早期電影選》（大會提供）

梁朝偉貴為威尼斯影展終身成就金獅獎得主、康城影展最佳男演員、五奪香港電影金像獎最佳男主角殊榮、三登台灣金馬獎最佳男主角寶座，從影40年來著實有很多深刻演出，合作過《色｜戒》的李安導演，亦將偉仔譽為導演的夢想，其眼神足以勝過千言萬語。故今次就同大家重溫朝偉的眼神。

是次選映電影包括：

+ 6

《癲佬正傳》（1986）

戲中飾演的狗仔為精神病人士。（《癲佬正傳》劇照）

《地下情》（1986）

相當年輕的梁朝偉。（《地下情》劇照）

《人民英雄》（1987）

銀行劫匪阿細。（《人民英雄》劇照）

《悲情城市》（1989）

《殺手蝴蝶夢》（1989）

《辣手神探》（1992）

《流氓醫生》（1995）

《流氓醫生》被不少人視為滄海遺珠。（《流氓醫生》電影劇照）

《暗花》（1998）

《無間道》（2002）

《2046》（2004）

《東邪西毒終極版》（2009）

現時的名單，都相當齊全，應該冇乜異議，但就有不少網民在討論區笑指點解唔揀埋《射鵰英雄傳之東成西就》，來自1993年的作品都算偉仔的早期作，而且現時片單，未有揀選偉仔的喜劇，而《東成西就》正好盡顯其笑片的功力，甚至有人力推《每天愛你8小時》及《超時空要愛》，好想加番入去咁話。

梁朝偉在《東成西就》的「孖潤腸」造型太經典。（電影截圖）

梁朝偉的孖膶腸嘴造型。（《射鵰英雄傳之東成西就》劇照）