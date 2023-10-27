此時此刻｜劉俊謙為新劇犧牲裸跑　仲要全程安假嘢︰有刺刺的感覺

劉俊謙（Terrance）有份參演的Netflix愛情影集《此時此刻》，將於11月10日上架，昨日（26／10）劇集製作人修杰楷就帶領四位男神演員劉俊謙、林柏宏、曾敬驊、張軒睿於台灣出席記者會，分享拍攝感受。劇集由10個愛情故事組成，Terrance今次在演出的單元就面對從影而來最大挑戰，因為要露股上演一幕裸跑戲份，Terrance更大膽分享箇中拍攝感受，內容充滿「趣味」，令到全場藝人和記者不禁爆笑。



劉俊謙會演出其中一個單元，亦是從影而來最大挑戰。（《此時此刻》影片截圖）

Terrance在演出的單元「站一個晚上」中，飾演一名患有弱聽，兼說話打結的戇直男子，劇中帶點傻氣造型的他，除了全程以口齒不清的方式講出普通話對白外，更要上演一幕被迫半裸逃走戲。

劇情講到，Terrance飾演的角色一心儲錢尋愛，因緣際會之下偶遇郭雪芙飾演的按摩少女，正當去到發生關係一刻，二人碰上警察接到誤報的大整蠱，Terrance不知內裡惟有一絲不掛跟郭雪芙跑到天台避開追查，場面爆笑。

劉俊謙飾演一名患有弱聽，兼說話打結的戇直男子。（大會提供）

Terrance憶起拍攝當日天氣炎熱，一場裸跑戲正好趁機乘涼，他感有趣的說：「老實說我有沒有尷尬，拍戲的話我就不會，但我平常不會這樣做啦！那天拍戲的時候感覺很好，真的很涼爽，人生有多少次可以不穿褲子到處走，哈哈哈……但是有一個比較痛苦的點是，他們要我帶那個假的……（陽具），又要求我要剃掉有關障礙物（恥毛），之後就有點刺刺的感覺，這可算是比較痛苦的吧。」

劇中講到劉俊謙偶遇郭雪芙飾演的按摩少女，正當去到發生關係一刻要避過警方追查。（《此時此刻》影片截圖）

有指此幕被拍到有生理反應，記者就笑問劉俊謙是否真實演出，他笑說：「難道是真的嗎？不會吧，不可能有人可以起飛那麼久嗎，哈哈，會頭暈的！」訪問內容愈趨大膽，令到在場人士聽畢都不禁一齊爆笑。至於講到跟郭雪芙合作的感受，Terrance就直言非常爽，皆因有幸得到女神為他親手按摩。「覺得很爽很棒，她可以直接去做按摩師。」

記者會上，（左起）張軒睿、曾敬驊、修杰楷、林柏宏與劉俊謙，一同出席。（大會提供）

除了Terrance，以及這天出席記者會的幾位男神演員外，《此時此刻》雲集一班台灣演員，包括：王淨、朱軒洋、郭雪芙、宋芸樺、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、林心如、林熙蕾、賈靜雯等，他們共同於劇中詮釋十個都會愛情故事。