臨時劫案｜郭富城第一次演悍匪　哨牙Look爆笑搶晒鏡

電影《臨時劫案》（前名︰臨時械劫）由郭富城、林家棟、任賢齊主演，麥啟光執導，爾冬陛監製，最近城城在個人社交平台分享電影的海報及預告，定檔下年1月19日內地上映，香港亦會安排在賀歲檔。電影早在2021年底開拍，今次仲係城城首度飾演悍匪，不過全片玩黑色幽默，單單造型都已經係大棚哨牙，悍極有限。

海報上的城城，口微張，未感受到棚哨牙嘅威力。（《臨時械劫》海報）

《臨時械劫》的故事，圍繞三位潦倒的中佬，包括劫匪梅藍天（郭富城 飾）、的士司機阿慫（林家棟 飾）、老人院社工慕容輝（任賢齊 飾），誤打誤撞臨時組隊搶劫，三人為了追蹤一筆搶來的巨款，捲入一場風波。城城早在開鏡時表示，自己從未演過這種角色，第一次扮演窮兇極惡的悍匪。「在造型上也有很大突破，相信觀眾一定會感到驚喜，因為完全有別於過往的形象與演繹方法。」

單憑呢張相，會以為係一部警匪動作片。（《臨時械劫》影片截圖）

孫佳君飾演的士司機，都屈服於城城之下。（《臨時械劫》影片截圖）

近年，郭富城都演劇情或動作片為主，情節比較認真沉重，但今次首預告一出，郭富城的哨牙劫匪造型立即搶晒鏡，由於電影探班當日未有以這造型示人，令畫面充滿驚喜。預告以「專業悍匪速成指南」為主題，由郭富城飾演悍匪，教司機大佬林家棟以及老人院社工任賢齊，點樣成為一個大賊，當中有四大守則要遵守︰不傷無辜！不苦兄弟！講文明！懂禮貌！情節相當有趣。

一個大頭，肯定搞笑無誤。（《臨時械劫》影片截圖）

從外型所見，三位型男為了部戲不惜大變身，城城除了棚哨牙，衣著亦極其土豪粗獷，而且合埋個口就有幾分兇神惡殺。林家棟就完美化身成的士司機，身上一件多功能背心、金絲眼鏡、西褲襯涼鞋，頭箍束髮，市井味一湧而至。而任賢齊造型比較潦倒，一頭夾雜銀白的中長髮，加上憔悴的表情，一副無運行嘅樣貌。