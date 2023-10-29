《龍貓》廿年前已經有延續篇　11月吉卜力公園限定放映一個月

吉卜力工作室於1988年創作的動畫《龍貓》，相信是旗下最多人喜愛的角色之一，當中的龍貓、貓巴士及煤炭屎鬼都大受歡迎。一直以來大家都好希望《龍貓》可以有續集，原來早在2003年已經有，仲係由宮崎駿撰寫和執導，叫做《めいとこねこバス》（譯名︰次子與小貓巴士），但一直只限在三鷹之森吉卜力美術館定期放映，嚟緊11月將移師到吉卜力公園，限定上映一個月。



次子為安撫走失的小貓巴士，仲請佢食糖。（劇照）

短篇特集的封面，相當可愛。（劇照）

這部續集，故事圍繞原電影中的妹妹大卷次子展開，講述她有日出外玩遇上一陣怪風，連忙返回屋內躲避，後來才發現怪風原來是來自不小心與其他貓巴士走散了的「小貓巴士」。於是大卷次子就負起安撫角色，並幫這位小朋友找回同伴，令次子與小貓巴士渡過了一個奇妙之夜。

細版貓巴士好得意。（劇照）

小貓巴士走失咗，好想搵番屋企人。（劇照）

由於該片全長只有13分鐘，所以並冇在戲院上畫亦冇推出家庭影像產品，一直只在三鷹之森吉卜力美術館作定期放映，而去年11月1日開幕的吉卜力公園，今年11月1日將迎來第二階段開幕，相信是這個原因，特別限定放映《龍貓》續作一個月，作為慶祝活動。要特別留意是，宮崎駿先生除了執導，還參與戲中登場的龍貓及老貓巴士配音，有機會欣賞的要落足耳力。

宮崎駿老師會幫老貓巴士配音。（劇照）