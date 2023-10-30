「小辣椒」桂莉芙自爆與Matthew Perry有過短暫戀情：我們曾接吻

經典劇集《老友記》（Friends）中飾演「Chandler」的美國男星Matthew Perry，昨日（29日）被發現在洛杉磯寓所的浴缸中倒斃，終年54歲，消息震驚整個荷里活，不少名人紛紛在社交網站出Post悼念，當中包括「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow），她更自爆30年前曾跟Matthew Perry有過一段短暫戀情。

桂莉芙在IG出Post悼念Matthew。（網上截圖）

桂莉芙在Instagram分享了Matthew年輕時的照片並寫道：「1993年，我在馬薩諸塞州的戲劇節上認識了Matthew Perry。整個夏天的大部分時間我們都在那裡表演。他很有趣，很可愛，和他在一起趣味十足。我們開車去溪流游泳，在當地的大學酒吧喝啤酒，在長長的草地上接吻，那是一個神奇的夏天。他拍攝了《老友記》的試播片集，但當時尚未播出，他很緊張，希望能迎來重大突破，而最後的確是。我們維持了朋友關係好一段時間，直到我們漸漸疏遠，但每次見到他我總是很高興。今天我非常難過，就像我們很多人一樣，希望Matthew最終能安息，我真的如此希望。」

大批影迷到《老友記》的紐約拍攝場地獻花悼念Matthew Perry，不少人感觸落淚。（視覺中國）

其實Matthew Perry在去年推出的自傳《Friends, Lovers and the Big Terrible Thing》中，亦曾提到跟桂莉芙這段短暫情緣，他還在訪問中打趣說：「希望佢（桂莉芙）覺得係美好回憶，如果佢討論我就唔好啦，我會好唔鍾意咁」。