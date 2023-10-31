白日之下｜周漢寧映後分享曾一度哽咽　陳湛文︰夠大力先講到主題

電影《白日之下》，由簡君晋執導，一眾演員余香凝、林保怡、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、梁仲恆等主演，昨晚（30/10）出席群星觀映場，邀請了多位嘉賓先睹為快。在戲中同是飾演院友的陳湛文及周漢寧，便接受傳媒訪問。



一眾演員及幕後人員，出席《白日之下》群星觀映場。（陳順禎 攝）

陳湛文為角色添上一把爛撻撻的聲線。（陳順禎 攝）

陳湛文在戲中飾演殘疾人士，是個為利是圖的人。「角色在院舍住了好一段時間，期間會為私利做了少少Dirty Work。而角色本身隻腳係有殘障，聲線處理亦都比較爛撻撻一點，因為我曾經在深水埗區這些基層地區生活過，身邊的確有這種聲線的人，今次便借鏡放入角色。」



周漢寧與梁雍婷在戲中飾演院友，但天真的性格令二人不知自己身處險地。（《白日之下》劇照）

周漢寧在《白日之下》就飾演一個患有自閉症的男童，剛剛進入院舍，會有一段令人心痛的經歷。周漢寧︰「自閉症的光譜都可以好闊，我跟Rachel（梁雍婷）與導演商量過，盡量會演繹得輕鬆一點，縱然套戲好沉重，但我們兩個角色始終是小朋友，應該係要輕一點。」

周漢寧回想一次分享會上一道哽咽，自言非常樣衰。（陳順禎 攝）

陳湛文今次是第一次欣賞該片，心情非常期待。「之前優先場口碑好好，希望體驗一下現場的感受。」周漢寧已先後看了兩次，其中一次映後分享會更激動到一度哽咽︰「諗起就覺得好樣衰呀，當時我跟Rachel都一樣情緒激動，因為套戲好有力量，欣賞完要立刻面對觀眾，係需要勇氣。」陳湛文就覺得這類型電影正正就是需要夠大力，才可以講到想講的主題。