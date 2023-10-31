陳詠燊悼Matthew Perry離世　受《老友記》啟蒙寫成《飯戲攻心》

曾主演美國經典處境喜劇《老友記》（Friends）的荷里活影星Matthew Perry日前（28日）逝世，終年54歲。Perry的離世引起舉世震驚，亦令全球數代鍾情《老友記》的劇迷感動心痛難過，紛紛發文悼念這位為大家帶來歡笑的演員。香港喜劇導演兼編劇陳詠燊（Sunny）亦是其中一員，得知Matthew Perry逝世後Sunny亦發長文表示難過，更分享一段受Perry啟發、令他完成去年香港年度票房第二位的作品《飯戲攻心》的故事。

荷里活喜劇演員Matthew Perry日前逝世，終年54歲。（GettyImages）

美國經典處境喜劇《老友記》，由1994年啟播至2004年結束，並由Jennifer Aniston、Courteney Cox、Lisa Kudrow、Matt LeBlanc、David Schwimmer及Matthew Perry主演。（《老友記》劇集海報）

《飯戲攻心》導演陳詠燊發文悼念Matthew Perry離世，並表示受《老友記》的角色啟發，完成《飯戲攻心》。

陳詠燊在文中直言Matthew Perry的離世令他極其難過，亦對Perry在《老友記》裡飾演的角色Chandler Bing印象深刻，欣賞角色設計上歡笑與內心不安的反差。陳詠燊直言：「Matthew Perry演的Chandler Bing，除了是我在喜劇創作上其中一個很重要的啟蒙，還要是我曾經臨摹過的戲劇角色中，最有共鳴的一個。」更表示《飯戲攻心》其中一個最核心角色的思想，正正來自Chandler Bing以笑話保護自己內心不安的表現：「《飯戲攻心》中一句『這個家裡面，最拼命想要每個人都快樂的人，才是最不快樂的吧。』其實也是脱胎自這個理念。」這句話出自林明禎飾演的陳Meow，話裡說的是黃子華飾演的陳鴻。

陳詠燊分享Matthew Perry在《老友記》角色對自己的啟發，亦因此創作了《飯戲攻心》裡黃子華飾演的陳鴻。（《飯戲攻心》電影劇照）

林明禎飾演的阿Meow，以一句「這個家裡面，最拼命想要每個人都快樂的人，才是最不快樂的吧」，親口揭曉了黃子華飾演的陳鴻內心的不安與自我保護。（《飯戲攻心》電影劇照）

在著名角色Chandler Bing以外，Matthew Perry創作上的壓力，亦令陳詠燊感同身受。Sunny引用前年Perry在《Friends：The Reunion》提到，錄製《老友記》期間如果現場觀眾沒有發笑，他會為此感到自責。作為一位喜劇創作者，陳詠燊坦言明白箇中的壓力與自責，他分享到喜劇製作的難度，當中耗費大量精力設計劇本、鏡頭、節奏、美術及聲效上，以至無論花多少心血「笑，是客觀的，沒有人笑，就是輸」的無奈，為此Sunny亦感嘆：「喜劇背後，就是壓力；從事喜劇創作的，就註定要在這種壓力中生存。」

Matthew Perry在劇中被老友Matt LeBlanc擁抱的畫面，日前被悼念的觀眾瘋傳，陳詠燊亦借畫面對Perry表示道謝與懷念。（《老友記》劇集劇照）

提到Matthew Perry近年漸漸蒼老，陳詠燊聯想到Perry帶來笑聲背後的感慨，表示體現到喜劇苦中作樂的精神，更衷心表示感謝：「感謝Matthew Perry。沒有他所演的Chandler Bing，我不會愛上《Friends》；沒有愛上《Friends》，就不會有《飯戲攻心》。」陳詠燊表示在Perry的影響下，半個地球外旳自己寫下了事業裡極重要的一份電影劇本，亦讓自己知道要做好每一次創作，因為或許會成某位觀眾改變一生的啟發。