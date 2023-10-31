白日之下｜爾冬陞感慨難覓投資︰而家開戲故仔唔緊要，最緊要古仔

電影《白日之下》，由簡君晋執導，爾冬陞監製，一眾演員余香凝、林保怡、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、梁仲恆等主演，昨晚（30/10）出席群星觀映場，邀請了多位嘉賓先睹為快。期間問到監製爾冬陞參與這部電影的心情時，他都一時感慨，說這部戲平了自己的紀錄，要找到第五個老闆才願意投資。



監製爾冬陞與導演簡君晋一同出席《白日之下》群星觀映場。（陳順禎 攝）

電影《白日之下》期間經歷了５年的籌備，當中就以搵投資者最花時間，爾冬陞在台上表示︰「這部戲平了我個人紀錄，我部《旺角黑夜》，前後搵到第五位老闆才肯投演，今次《白日之一》都一樣。」可見老闆們對於投資社會議題電影的回報不感樂觀。

爾冬陸笑言︰「而家開戲故仔唔緊要，最緊要有古仔（古天樂）。」（陳順禎 攝）

最終劇本去到古天樂先生的天下一電影公司，才順利開拍，爾冬陞便笑言︰「現在行內有個笑話，話而家開戲故仔唔緊要，最緊要有古仔（古天樂）。」此話一出，令全場大笑。

古天樂原本都有機會在《白日之下》客串一角。（資料相片）

早前古仔接受訪問都表示，《白日之下》這個劇本好有意義︰「故事係真人真事改編，其實每個角色都好難演，但我又覺得通過電影去反應社會現狀，並唔係只係顧及商業嘅角度考慮，令大家去關注，所以我係好鍾意呢部電影。」當時古生亦透露自己本身係有份演出︰「但後來推咗，係因為個角色要化老妝，而我認為化咗都未必似，咁所以搵咗第二個演員去演。」