年少日記｜韋羅莎剛為人母心痛小演員　「唔捨得又要鬧又要打仔」

由新晉導演卓亦謙自編自導、爾冬陞監製的電影《年少日記》，不但成為今屆亞洲電影節開幕影片，更於本月底出戰第60屆金馬獎，競逐五項大獎，包括有「最佳劇情長片」、「最佳新導演」、「最佳原著劇本」、「最佳男配角」和「最佳剪輯」，亦是唯一一套港產片入圍今屆「最佳劇情長片」一獎。電影中韋羅莎與兩小演員多場對手戲，令剛為人母的她感受甚深，而小演員的演技亦令不少觀眾看完優先場後擊節讚賞！



韋羅莎在戲中要飾演兩子之母，不過就要經常鬧仔打仔。（《年少日記》劇照）

戲中韋羅莎對不夠聰明的黃梓樂相當嚴厲。（《年少日記》劇照）

戲中韋羅莎飾演鄭中基太太，是兩位小兄弟的媽媽，本身已為人母的她對著兩位小演員亦存在多一份母愛，但這母愛既有親切感又陌生：「這個故事好殘酷，在這個家中是沒有愛的存在。巧合地在接到這角色時我本身已成為一位母親，因此在戲中我這母親的角色令我好心痛，因為我從來沒有試過對著小朋友打罵，所以在拍攝時好唔捨得又要鬧又要打仔。」

梓樂的角色不停想在媽媽面前博取好表現。（《年少日記》劇照）

韋羅莎在拍攝時已為人母，感受至深。（《年少日記》劇照）

電影中兩名小兄弟分別由小演員黃梓樂及何珀廉出演，戲中小演員的戲份令很多觀眾印象深刻，因為小演員都很「好戲」！兩位小演員分別有多場喊戲，對何珀廉而言最大挑戰的戲份也是關於喊：「因為在角色上我是一個比較冷酷的小朋友，跟我自己本身的性格相反，想喊時又不可以大喊出來，想表現出好傷心但表情又不可以太明顯，而其中一場戲需要我roll機即刻喊，對於我來說是很難忘。」