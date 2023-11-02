白日之下︱林保怡曾拒演終獲提名金馬　古天樂差啲化老妝上陣？

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍院長章劍華一角，角色設定在電影中相當負面及令人反感，林保怡亦在《白日之下》上映後，透過宣傳短片分享飾演院長一角的心路歷程與困境。《白日之下》早前於第60屆金馬獎獲得5項提名，電影的成功背後除了「故仔」之外，原來「古仔」亦不可或缺，更本來有份演出其中一個角色！

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長章劍華。（《白日之下》電影劇照）

林保怡曾拒絕參演

導演簡君晉邀請林保怡參演時，由於林保怡正忙於籌備電視劇作品《歎息橋》，於是婉拒導演的邀請。輾轉數年過去，《白日之下》仍未開鏡拍攝，林保怡一次與古天樂聚餐期間，古老闆再次重提被林保怡婉拒參演的《白日之下》，於是林保怡認真地閱讀劇本，發現是對自己頗大的挑戰：「我未試過演呢一類角色，完全未試過。」於是決定接拍《白日之下》。

林保怡表示起初因為忙於拍攝其他作品，曾婉拒參演《白日之下》。（《白日之下》宣傳片截圖）

在電影中飾演操守與道德都有問題的院長，林保怡直言角色有變態的心理與行為：「其實呢啲可以叫做『變態』嘅角色，我唔抗拒。」然而他亦表示角色的特質亦因此令發揮空間甚大：「奸人嘅角色演出範圍係好廣嘅；反而做一個好人，有好多嘢規限住，你要畀返一個好人嘅榜樣畀電影嘅角色。」

林保怡透過劇本及導演提供的真人真事資料，了解院長這個角色，便要開始說服自己角色認為自己所作所為的正當性。林保怡直言：「林保怡其實係一個好正義嘅人嚟。」然而面對院長一角，他必須說服自己：「我做呢樣嘢係啱嘅！我冇錯、我係為咗啲小朋友、為咗啲老人家。」

林保怡直言在院長章劍華眼中，自己的所作所為均為一班院友的福祉着想（《白日之下》電影劇照）

林保怡更表示自己是一個正義的人，與院長章劍華的設定甚具距離，亦因此討厭角色。（《白日之下》宣傳片截圖）

林保怡的入戲法寶

林保怡表示自己在拍攝《白日之下》期間，相當討厭院長的角色，連回家也避免照鏡看見自己的形象，但到返回劇組拍攝時，則會利用音樂投入到院長的世界中：「會用（片頭）嘅鋼琴音樂帶返院長出嚟。（入戲）好快，因為都聽到個音樂有幾奇怪，後來先知道係好多外國戲嘅配樂嚟。」儘管林保怡傾力完成院長的演出，在煞科當日他亦決定立即剪頭髮：「某程度上林保怡係幾討厭呢個角色。」

為了投入自己感到厭惡的院長角色，林保怡會借助電影片頭的鋼琴音樂，令自己在短時間內入戲。（《白日之下》宣傳片截圖）

院長性侵的「正當性」

《白日之下》在虐老劇情中軸外，最令觀眾髮指莫過於院長性侵小鈴的橋段。林保怡提及建立院長的角色心理時，院長將自己的行徑合理化、給予正當性：「（院長）我係因為好愛錫佢，佢根本未嘗試過性呢樣嘢，其實我係畀個機會佢嘗試，到底性嘅高潮係乜嘢呢？我係咁樣設定嘅。」雖然劇情橋段難免令觀眾極為反感，然而林保怡亦希望觀眾入場時能夠持開放的態度，並思考究竟社會如何為被忽視的長者、殘疾人士社群做得更多。

林保怡飾演的章劍華為院舍的院長，在涉嫌虐老以外，更涉嫌性侵智障女院友。（《白日之下》電影劇照）

林保怡更於《白日之下》宣傳片裡，代入院長章劍華，為角色的性侵行徑自白辯解。（《白日之下》宣傳片截圖）

古天樂本身有份演

《白日之下》由古天樂旗下電影公司投資開拍，早前作品提名五項金馬獎，亦令古天樂感到非常開心，更透露自己本身有份演出：「本身我係有份演出，但後來我就推咗，係因為個角色係要化個老妝，而我認為化咗都未必似，咁所以搵咗第二個演員去演。」雖然古天樂未有透露本來飾演《白日之下》的哪位角色，然而作為男神級顏值的影帝，就算化上老妝在電影中亦會相當搶鏡，更可能令觀眾出戲，可見古生亦考慮得非常周詳。

古天樂曾透露自己本來會「化老妝」參演《白日之下》。（電影公司提供）

爾冬陞：最緊要古仔

《白日之下》由資深導演爾冬陞監製，他曾於首映上表示電影經五年時間籌備，當中最大困難莫過於尋找投資者：「這部戲平了我個人紀錄，我部《旺角黑夜》前後搵到第五位老闆才肯投資，今次《白日之下》都一樣。」爾冬陞更笑言雖然《白日之下》的故仔甚佳，然而沒有「古仔」卻絕不能成事：「現在行內有個笑話，話而家開戲故仔唔緊要，最緊要有古仔（古天樂）。」令首映禮全場大笑。