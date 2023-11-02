周處除三害｜阮經天角色原型　台灣重犯專殺社團人士死後獲悼念

獲第60屆金馬7項提名的電影《周處除三害》今日上畫，故事由阮經天飾演罪犯陳桂林，由於身患絕症知道自己只剩下數個月命，故要闖出名堂，為民除害，殺掉兩大通緝犯，將自己變成頭號，第一位。雖然這是創作故事，但阮經天的角色，一個專殺黑幫份子的殺手，原來在台灣真有其人，名為劉煥榮。



阮經天造型相當兇狠。（《周處除三害》劇照）

劉煥榮是台灣的傳奇人物，不少電視節目都有回顧他的一生。（影片截圖）

有指，阮經天在《周處除三害》中飾演的主角「陳桂林」，其實是參考台灣犯罪史上知名的重刑犯劉煥榮，他曾名列「十大槍擊要犯」，曾擔任竹聯幫「總掌法」。手法冷血殘暴，曾犯下多宗槍擊殺人案，但奇怪是他向來針對的都是黑道中人，故被稱為「黑幫殺手」，而阮經天在戲中，便有幕在社團追悼會上殺一個頭目，相當兇狠。

阮經天在社團喪禮上行兇。（《周處除三害》劇照）

阮經天為角色作多個造型。(《周處除三害》劇照)

他被封為台灣最冷酷殺手。（影片截圖）

不過不傳奇是，逃亡到日本後，遭日本警方逮捕，被送回台遭法院判處死刑。而在被捕之後悔改前非，不但寫書作畫，還參與「拯救雛妓運動」，還向慈善團體捐款無數，而在執行槍決時，更昂首闊步慷慨赴死，這一幕又正正跟戲中阮經天相似。劉煥榮於1993年3月23日被執行槍決，死後將部分器官捐出。而且死後多年，仍然有不少人悼念他的所作所為。

造型上都有少許相似，當然阮經天有型得多。(《周處除三害》劇照)

其實劉煥榮的故事，早前也被Disney+改編成影集《台灣犯罪故事》，其中一個單元〈生死困局〉，當中李銘忠飾演的角色，正是以劉煥榮為原型改編。而且兩人還雙雙入圍金鐘、金馬，可見該角色更具魅力。