潛行︱劉德華領軍八大金像巨星　林家棟彭于晏劉雅瑟強勢列陣

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，定於2024年1月11日震撼上映！電影匯聚八位金像巨星的精彩演出，包括金像影帝劉德華、金像影帝林家棟、金像提名彭于晏、金像影后劉雅瑟、金像影帝任達華、金像影帝鄭則仕、金像男配角姜皓文、金像提名劉俊謙，以及備受矚目的演技派新星談善言和朱鑑然。

劉德華監製兼主演新作《潛行》，率領八位金像級演員以及觸目新星一同主演。（《潛行》電影劇照）

三屆金像獎影帝劉德華與金像影后劉雅瑟於新作《潛行》裡飾演兩夫妻。（《潛行》電影劇照）

今日（3／11）電影釋出了定檔預告片和海報，率先揭露戲中精彩內容！故事圍繞著一場警方和毒販集團之間的正邪對決，充滿陰謀和鬥智鬥力的情節令觀眾難以預測，電影同時呈現連場精彩動作場面，氣勢浩大，令《潛行》勢成2024年首部矚目大片！

彭于晏於《潛行》裡飾演警察。（《潛行》電影劇照）

林家棟於《潛行》中飾演劉德華的拍檔，形象相當勇悍。（《潛行》電影劇照）

黑哥姜皓文在《潛行》裡的造型霸氣十足。（《潛行》電影劇照）

《潛行》劇情講述在時代在不斷前進下，禁毒鬥爭也面臨新的挑戰。隱蔽的暗網成為新一代毒品販售的溫床，而它的目標正是位於亞太中心的香港。一批重達4噸的毒品趁著超強颱風的掩護秘密入港，準備在網絡上展開狂歡式銷售。情況緊迫，警方必須找出掌控暗網的幕後「老闆」，只能將藏身已久的臥底警員推到前線。然而，「老闆」的身份仍然成謎，臥底警員陷入危險之中，毒品網絡蠢蠢欲試，警方和犯罪集團陷入一場宿命般的對決。

劉德華與彭于晏在《潛行》預告片中對峙一幕，劉德華陰森而冷靜，佔盡上風。（《潛行》電影劇照）

一分鐘的精彩預告片讓觀眾一窺《潛行》中演員們懾人演技，開場由兩位金像影帝劉德華和林家棟在車廂內展開對話，二人慨嘆時代變遷，並意識到世界變得複雜。然而，畫面一轉，一連串驚險刺激的動作場面接踵而至，爆破槍戰、公路追車等，讓觀眾目不暇給，屏息凝視！劉德華在預告中，亦展現角色林陣安的多重面貌，泰然掌控大局，同時也顯露其充滿心計和陰謀一面，一句「我就係林陣安，我就係老闆！」為角色增添更多神秘感，亦跟劉德華以往的角色形象截然不同，為觀眾帶來驚喜。

劉德華與林家棟於《潛行》裡飾演拍檔。（《潛行》電影劇照）

至於彭于晏和劉雅瑟則分別飾演悍探和林陣安的妻子，在戲中扮演重要角色，左右正邪之爭大局！首張曝光的海報展現《潛行》戲中的緊張氣氛，林陣安的大頭側面不經意顯露著難以言喻的痛苦和隱藏的秘密。而身後一班手下就整裝待發，一場生死搏鬥隨即展開！

劉雅瑟於《潛行》裡飾演劉德華的妻子。（《潛行》電影劇照）

劉德華飾演的林陣安，有返咁上下奸險。（《潛行》電影劇照）

彭于晏似乎矢志要消滅劉德華及旗下的販毒組織。（《潛行》電影劇照）

《潛行》定於2024年1月11日上映，劉德華領銜的巨星陣容將呈現一場驚心動魄的生死對決，扣人心弦的劇情，展現正邪之間的複雜關係和角色的隱藏動機，再融合戲中精彩的動作場面，令《潛行》勢成2024年首部引人注目的港產大片，影迷絕對值得期待！警方捕蟬，拆家在後，臥底在明，毒王在暗，誰會贏到最後？警方、毒販和臥底的三角毒戰一觸即發！

任達華亦有參演《潛行》，相信飾演警方高層人員。（《潛行》電影劇照）

兩屆金像影帝鄭則士亦有參演《潛行》。（《潛行》電影劇照）

談善言為《潛行》其中一位友情演出演員。（《潛行》電影劇照）

劉俊謙為《潛行》其中一位友情演出演員。（《潛行》電影劇照）