白日之下︱林保怡憑無綫劇入屋封視帝　以歌手出道演鼓手真材實料

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍院長章劍華一角，角色設定在電影中相當負面及令人反感，劇情中亦不斷為自己顛倒是非的行為辯白。林保怡作為資深電視劇演員，憑《白日之下》提名第60屆金馬獎，首次在視帝殊榮外入圍影展演技獎項，令熟悉林保怡的香港觀眾更期待入場欣賞林保怡磨練經年的演技。

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

曾任職消防員及警員

林保怡在進入娛樂圈前，曾經先後成為消防員及警員，有指他因為覺得消防員的工作沉悶，於是轉職成為警員，並於警界服務長達4年之久。

林保怡在進入娛樂圈前，曾先後任職消防員及警員，並在警界服務長達四年。（《讀心神探》劇集劇照）

受葉德嫻賞識、歌手身份出道

林保怡從小對音樂有濃厚的興趣，早於13歲便參與業餘樂隊，大約15歲便成為半職業鼓手，及至18歲成年後成為職業鼓手。在紀律部隊生涯結束後，林保怡亦追尋音樂夢想，曾於唱片公司擔任製作統籌，直至1987年獲葉德嫻賞識，以歌手身份出道，代表作品包括《只愛上昨日的你》、《一剎的浪漫》以及與劉美君合唱的《偷窺》。

林保怡受葉德嫻賞識，早年前歌手身份出道。（資料圖片）

拍劇成功入屋榮封視帝

林保怡成為歌手後，偶爾會參演電視劇及電影擔任戲份不多的配角，直至九十年代正式跨界電視成為演員，憑《妙手仁心》系列成功入屋。2004年，林保怡主演《金枝慾孽》，憑演出成為獲封視帝，離開TVB前的最後作品《天與地》所飾演的「鼓佬」亦令觀眾印象非常深刻。此後，林保怡轉移發展重心至中國內地，期間來回香港參演ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衞系列 綠豆》及《歎息橋》，在電視框中再次刷新在觀眾心目中多年的形象。

《天與地》是林保怡在TVB最後一部劇集，在劇中飾演鼓佬。（《天與地》劇集劇照）

電影事業

林保怡早於歌手時期已參演電影，早年戲份並不甚多，然而亦有相當經典的演出，包括於吳宇森執導作品《辣手神探》裡，飾演周潤發的同僚兼樂隊鼓手，雖然早於開場雲來大茶樓的槍戰中身亡，然而與周潤發並肩作戰亦相當搶鏡。直到今年初《毒舌大狀》，林保怡於電影中驚喜亮相，飾演黃子華的好兄弟兼廉政公署助理處長，讓林保怡於影壇動向再次被受香港觀眾關注。

林保怡於《辣手神探》裡飾演周潤發爵士樂隊的鼓手。（《辣手神探》電影截圖）

林保怡的鼓手技術真材實料。（《辣手神探》電影截圖）

雖然林保怡的角色在開場的雲來大茶樓槍戰中殉職，與周潤發並肩作戰的場面卻相當經典。（《辣手神探》電影截圖）