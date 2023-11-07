白日之下︱寶珮如演幫凶水喉噴老人　合作吳鎮宇被單獨點名讚演技

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

寶珮如於新作《白日之下》飾演院舍姑娘芳姐。（《白日之下》電影劇照）

寶珮如於《白日之下》飾演院舍彩橋之家的照顧員芳姐，劇情中漠視院舍欠缺規管及虐老的狀況，更成為「長者集體脫光天台等沖涼」事件的幫凶，親手以水喉噴灑一眾老人，為電影中震撼全院觀眾、最為慘不忍睹的畫面。寶珮如近年偶然於香港電影與電視劇亮相演出，每次均為觀眾帶來破格演出的驚喜，刷新於影視圈多年以來的印象。

寶珮如於《白日之下》飾演的芳姐，是院舍虐老的幫凶，親手執行「長者集體脫光天台等沖涼」，以水喉噴灑一眾老人。（《白日之下》電影劇照）

寶珮如生於1964年，自幼與弟弟於單親家庭成長，為了幫補家計於是在中二輟學，以半工讀形式於工廠打工，進入娛樂圈前更先後於偵探社、時裝店及酒樓任職，生活經歷多采豐富。寶珮如於25歲萌生加入娛樂圈的夢想，於是在酒廊中成為歌手替工，繼而參加亞洲電視舉辦的《第三屆未來偶像爭霸戰》，雖然未能從比賽中脫穎而出，卻得到資深電視製作人周梁淑儀賞識，更親自為她取藝名寶珮如（Baby Bo），然後安排到音樂公司試鏡並成功簽約為歌手，可惜寶珮如的歌唱事業發展未如理想，於是在1989年加入亞洲電視成為演員。

寶珮如起初以歌手身分出道，及後轉至亞視成為演員。（江智騫攝）

慘因車禍毀容曾有輕生念頭

在寶珮如演藝事業平穩發展時，1999年卻意外遇上車禍，更因重傷導致人中破裂，牙骨臉骨碎裂，盆骨移位等多處傷患。車禍毀容幾乎令寶珮如中斷演藝事業，醫藥與整形費用亦她陷入經濟困難需要借錢渡日，更一度萌生跳樓及以精神科醫生為自己處方的安眠藥輕生，幸好並沒成功。當時寶珮如見盡人情冷暖，有人不肯借錢伸出援手、更有人斷來往。早年曾接受《香港01》專訪的寶珮如透露，當時幸好有袁潔儀在經濟支持：「潔儀姐姐（袁潔儀）當年喺錢銀上幫助我好多。」寶珮如曾透露袁潔儀曾一度將賺到的錢分她一半，雖然對方亦非家境富裕，但賺到一萬便立刻分她五千，在許多人斷聯並表示長貧難顧時，唯獨袁潔儀主動聯繫關心，在無法工作的七年間全由袁潔儀支持，直至經濟環境好轉才償還多年支出予好姊妹。

袁潔儀於寶珮如最艱難時期出手支援，甚至賺一萬便分五千給寶珮如！（陳順禎攝）

袁潔儀與寶珮如相識於亞視年代，二人情同姐妹。（影片截圖）

在袁潔儀以外，寶珮如曾表示黑哥姜皓文亦幫助自己走出難關，她於昔日專訪直言：「當年我哋一齊出道，我出事時佢都處於事業低潮，我哋一直互相支持對方。」2018年寶珮如憑電影作品《藍天白雲》的「零對白」精湛演出提名金像獎「最佳女配角」，當年作品首映時，事業高峰期的黑哥亦有特意出席撐場，支持好友走出低潮、重返幕前。

寶珮如於《藍天白雲》的精湛演出，令她提名金像獎「最佳女配女」獎。（《藍天白雲》電影劇照）

《濁水漂流》演技獲吳鎮宇獨讚

近年寶珮如參演過以露宿者為題材的電影《濁水漂流》，飾演其中一位殘障街友蘭姑，與吳鎮宇首度合作。寶珮如起初受鎮宇的氣場震攝，在開工拍攝期間打招呼亦見鎮宇不理不睬，放飯也只與助手於角落進食。後來才知道原來鎮宇入戲期間，會全程投入至無人之境，並在拍攝完畢後受到鎮宇助手的電話，表示他在看過劇組所有人的演出後，唯獨稱讚寶珮如的表現，令寶珮如喜出望外。