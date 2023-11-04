白日之下｜林保怡擅長模仿助演繹　即場示範扮古天樂爆老闆口頭禪

ViuTV節目，谷德昭主持的《爆谷一周》，最新一集請來電影《白日之下》團隊，包括導演簡君晋、演員林保怡、余香凝及梁雍婷接受訪問。戲中三個角色各具特色，而三位的演技更獲《第60屆電影金馬獎》認同，分別入圍最佳女主角、女配角及男配角三大獎項。



電影《白日之下》演員梁雍婷、余香凝及林保怡接受《爆谷一周》訪問。（電視截圖）

談到演繹方面，余香凝要演一個記者角色，由於工作性質及個性關係，角色會比較務實，所以她向劇組要求不化妝作素顏演出，令觀眾更易投入。而梁雍婷飾演的智障女孩，就特別為角色添一份純真，以減輕電影的沉重感覺。

香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝在戲中作素顏演繹。（《白日之下》電影劇照）

梁雍婷在戲中演繹智障女童，獲金馬獎入圍最佳女配角。（電視截圖）

周漢寧與梁雍婷在《白日之下》裡飾演院友，與余香凝對手戲份甚多。（《白日之下》電影劇照）

至於在戲中飾演院長一角的林保怡，是戲中的歹角，由於是個視障角色，劇組特意為保怡找一位視障人士跟他共晉午餐，令他可從中模仿視障人士的動靜，方便演繹。他自言自己強於模仿，所以這種演繹方式好直接，人人都做到。

林保怡分享扮演視障人士時的細節。（電視截圖）

主持谷德昭聽後笑言只有林保怡覺得簡單，其他人模仿出來會變成搞笑，隨後又問保怡可否即席扮演老闆古天樂，保怡立即嚴肅起來，並說︰「快啲啦，快啲啦，古生在現場成日都咁講。」在場每位都笑起來，覺得他扮得神似，捉到其神髓。

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

事實上，保怡對該角色有愛有仇，而其中一幕講院長成為疑犯，要笠頭到院舍接受調查時，因為見不到樣，大可以拎另一人代替演出，但保怡不想出到來效果在身形及動靜的差異令觀眾出戲，於是堅持就算見不到樣都親身上陣。