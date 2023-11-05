白日之下︱院長涉嫌性侵智障女真人真事　律政司終撤控遭聲討反對

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為劇主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍院長章劍華一角，角色設定在電影中相當負面及令人反感，作為社會性寫實作品，導演亦參考不少香港曾發生的院舍涉嫌虐待長者與涉嫌性侵院友的新聞資料，其中不少真人真事比劇情故事更駭人聽聞，包括2014年〈康橋之家院長涉嫌性侵智障女案〉，報道揭發事件時轟動香港社會。

林保怡於《白日之下》裡飾演院舍的院長。（《白日之下》電影劇照）

康橋之家院長涉嫌性侵智障女

2014年8月，位於葵涌的私營殘疾人士院舍「康橋之家」，前院長張健華被控於辦公室內性侵智障女院友，事件被揭發時震驚社會。警方在院長辦公室內撿獲六張染有張建華體液及女院友DNA的紙巾，亦有其他院友提供涉事片段。

2016年，律政司循醫管局獲得案件女事主的專科醫療報告，表示女事主因為創傷後壓力症及智障因素，並不適宜出庭作供，控方詳細考慮專家意見及評估案情證據後，認為證據並沒有合理機會證明任何相關控罪，於是決定撤銷控罪，此舉令全港關注案件人士震驚。

梁雍婷於《白日之下》飾演院友小鈴，心智僅有六七歲。（《白日之下》電影劇照）

院長接受傳媒訪問

在律政司撤銷控罪後，張建華曾高調接受電台訪問，從自己的角度向公眾還原事發經過，表示自己因為有夢遺而留有染上體液的紙巾。事發當日，女院友拉自己入辦公室後，因為希望索取飲品而打翻垃圾桶，因此在紙巾上留下DNA。張建華堅稱：「完全無做任何侵犯行為，係女院友拉我入去。」他亦強調指：「有法醫報告證明佢仲係處女，咁性乜嘢交，係一個大問題。」並提出有八份醫療報告證明女院友患有被害妄想症，表示自己才先案件的受害人。

林保怡飾演的章劍華，劇情中涉嫌在辦公室性侵院友小鈴。（《白日之下》電影劇照）

「撤控是無奈，亦是受害人和社會的不幸」

當時負責處理案件的時任區域法官陳廣池，於判詞上表示：「撤控是無奈，亦是受害人和社會的不幸。」並指出控方其實持有女事主的錄影口供，女事主稱被張建華以下體器官進入她下體，而警方在辦公室垃圾桶內發現張建華體液DNA與女事主DNA的混合物。有關事件的證據披露後，社會各界均對律政司撤控表示反對，亦引起不少團體聯聲討，要求社署審視《殘疾人士院舍條例》，並檢討註冊社工的審批資格。