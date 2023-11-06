白日之下︱上映未夠五日票房直迫400萬　余香凝謝票次次眼濕濕

由天下一電影出品，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，姜大衛、余香凝、林保怡、梁仲恆、梁雍婷、陳湛文、周漢寧、龔慈恩、寶珮如、朱栢謙、朱栢康及許月湘主演，胡楓特別演出，鮑起靜友情客串，以記者工作及殘疾院舍黑幕為題材的電影《白日之下》，電影自上周四（2／11）上畫後獲得觀眾熱烈支持，上映四日累積票房約340萬，當中周五及周末連續三日（3－5／11），電影均成為單日票房冠軍，成績令人鼓舞。

由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧等主演的香港電影《白日之下》，自上周上映以來未及五日，票房已直迫400萬！（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》劇情改編一連串殘疾院舍真實案件，箇中情節引起廣泛討論，社會各界亦自發舉行包場，當中媒體關懷伙伴 - 「幸福傳聲基金會」，早前就邀請教育界及社福界人士率先觀賞電影，各界均對電影感受良多，大讚電影拍攝非常認真，老中青演員演繹出色，亦欣賞電影在生命教育層面上，擴闊青少年視野，喚醒其善良及同理心。一眾主創和演員自上畫起，連日來都馬不停蹄謝票感謝各界喜歡和支持電影，Jennifer就指每次映後跟影迷交流，感受都非常深，更指聽到觀眾分享時，忍不住眼濕濕。

主演《白日之下》的余香凝與梁仲恆，自上映後勤力四出謝票。（電影公司提供）

余香凝於《白日之下》飾演一位偵查記者，（《白日之下》電影劇照）

Jennifer指早前舉行的群星觀映場，經已獲大批圈中人如毛舜筠、張繼聰、黃德斌出席支持，亦很多藝人友好主動在社交平台推介電影。對於電影獲得社會不同界別的迴響，Jennifer就憶起最近一次謝票時的觀眾分享：「我都無諗過謝票係每一次都會眼濕濕，當中有社工分享，亦有前新聞記者，佢非常多謝我哋做呢個題材，分享時候亦有啲想喊，佢希望有更多年青一代投身記者行業，聽到時候都眼濕濕。而有啲院友嘅家屬，都有多謝電影講返件事，希望更多人再關注事件，不希望有同類型的事件發生。希望多啲人入場睇，我唔止希望票房好，係希望這個題材，或者我哋咁用心嘅製作，會有人睇得見。」

余香凝與《白日之下》主創團隊謝票期間，每次聽到觀眾的分享都會被感動得眼濕濕。（電影公司提供）

余香凝、梁雍婷、導演簡君晉等《白日之下》一眾主創團隊，出席謝票與觀眾交流並合照。（電影公司提供）

至於導演簡君晋亦感恩電影於不同界別都獲得好評，很多觀眾於映後分享的故事，令他相當相當感動：「有個觀眾講佢太太喺院舍到做，佢從電影中終於了解到她的辛苦，亦覺得太太之前所付出嘅努力係無任何後悔同內疚，去到最尾佢講到原來太太早一個月因為病痛而離開，我哋聽到都好感觸，而呢位觀眾就覺得呢套電影，對佢同佢太太都係一種釋懷。」

《白日之下》主創團隊謝票期間，非常用心聆聽觀眾的提問及分享，主演余香凝與導演簡君晉均在與觀眾交流期間被感動。（電影公司提供）

自優先場，經已頻頻參與謝票的周漢寧，同樣被觀眾映後分享的故事而感動，並希望電影可以感染更多人：「我好感激大家都好相信《白日之下》呢套電影所帶嚟嘅力量，我覺得係大家對電影嘅一種信任，好想更加多人入場去睇。」