飯戲攻心2︱陳詠燊首發長文正式宣布：大佬子華沒有參演這一集

2024年香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》日前正式展開宣傳，公布票房奇蹟前作的五大主演鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎將會回歸，唯獨黃子華在電影的戲份未明。導演陳詠燊日前出席新戲的宣傳活動第一擊後，首次於社交媒體發布長文大談《飯戲攻心2》，並正式宣布「大佬子華沒有參演這一集」的震撼消息！

陳詠燊於社交媒體發布長文，正式確認黃子華沒有參與《飯戲攻心2》的演出，但亦感謝大佬子華對作品的供獻。（陳詠燊facebook圖片）

陳詠燊在社交媒體帖文中坦言，《飯戲攻心2》續集的構思緣於黃子華等六位演員在前作擦出令人意想不到的精彩火花，將角色真正地演活，於是第二集仍然圍繞這個家庭、這六個人的故事。陳詠燊在文中明言：「後來，大佬子華因為個人理由決定不參與，我們感到遺憾，但尊重子華的決定。」雖然肩負《飯戲攻心》劇情軸心的黃子華決定不參與，然而《飯戲》團隊與陳氏一家成員在溝通過後，仍然決定為這個家繼續前行。

黃子華飾演的大佬，是《飯戲攻心》劇情及精神支柱。（《飯戲攻心》電影劇照）

《飯戲攻心2》日前舉行首個宣傳活動，宣布由鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文及林明禎主演新作，黃子華則未會參與劇情主軸。（陳順禎 攝）

陳詠燊直言要為黃子華角色的離開而修改劇本，並將劇情重心轉而至其餘五位成員身上：「大佬在上集最尾一場，因應媽媽所講的『講得出做得到』，真的『打開門、行出去、去遠啲』，到了外地尋找自己的人生。所以這一集，就是一個關於飯戲一家的二佬、三佬、Monica、豬豬與Ah Meow，繼續在這個地方打拼，繼續去追尋自己幸福的故事。」

陳詠燊表示黃子華因為個人理由決定不參與《飯戲攻心2》，於是修改劇本，將劇情主軸轉移至另外五位家庭成員身上。（《飯戲攻心》電影劇照）

《飯戲攻心》奇蹟般的成功，絕對有賴黃子華的演出，陳詠燊作為導演亦表示子華的演出非常精彩，是電影中極重要的一部份，亦有如大佬一樣，帶領著五位弟妹、以至整個團隊創下佳績。陳詠燊亦再次表示：「多謝大佬，多謝子華」並希望觀眾在《飯戲攻心2》於新年上映時，能夠再次被二佬、三佬、Monica、豬豬與阿Meow的故事感動。

陳詠燊希望在黃子華沒有演出的《飯戲攻心2》裡，觀眾仍然會被陳氏五位家庭員的故事所感動。（《飯戲攻心》電影劇照）