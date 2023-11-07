Marvel隊長2｜全港貓店長都係「瘋奇獸」？　從身影辨別外星身世

Marvel電影宇宙（MCU）第五階段，本年度壓軸推出的《Marvel隊長2》（The Marvels），將於本周三（11月8日）上映！被譽為MCU最強英雄，Marvel隊長自《復仇者聯盟：終局之戰》打敗魁隆後，就成為遊歷於星際之間的浪人，幫助有需要的人。《Marvel隊長2》將承接劇集《秘密入侵》詭族與斯克魯爾之爭，對往後MCU發展有重大影響，亦是繼《銀河守護隊3》後必睇重要之作！



電影於香港11月8日上畫。(《Marvel隊長2》角色海報)

而今集，Marvel隊長同樣帶來主子小鵝（Goose）一同協助衛護世界和平。咁你又有冇留意自己身邊的主子，會唔會都有潛伏外星力量呢？

Marvel隊長於今集，繼續帶同主子小鵝（Goose），一同協助衛護世界和平。(《Marvel隊長2》劇照)

小鵝（Goose）今集仲為大家帶來不少戰友。(《Marvel隊長2》劇照)

最近多間本港店鋪的貓店長被發現，可愛的貓貓外形背後，竟然影子有如Marvel Studios《Marvel隊長2》中的貓貓小鵝（Goose） 一樣，可以從口中伸出可怕的觸鬚、爪牙！似乎牠們的身份殊不簡單，表面上是貓店長的牠們，真實的身份原來是瘋奇獸（Flerken），擁有外星力量！

不妨留意下主子的身影，會有驚人發現，圖為貓店長雲吞。（電影公司提供）

其實，一切都係電影公司加上後期的視覺效果，而被選中的主子分別遍佈全港各處，包括服裝店、藥房、寵物用品店、茶餐廳、生果店等，大家一齊看圖認認這些喵星人，睇下遇過幾多隻？不過家中有貓主子的各位奴才，都要多加留意主子的影子，可能你都可以揭發主子的驚人外星身世！