拯救嫌疑人︱張藝謀女兒新作五日收兩億　影后張小斐惠英紅鬥演技

中國殿堂級導演張藝謀女兒張末執導，日前於內地上映的懸疑犯罪電影《拯救嫌疑人》，由張小斐、李鴻其、惠英紅、王子異等主演，更有湯鎮業、尹子維等資深香港演員參演。《拯救嫌疑人》於內地上映五日，無畏淡季的阻力，票房大收兩億人民幣，累計入場觀映人次亦超過500萬，平均每日過百萬人入場。

張藝謀女兒張末執導新作《拯救嫌疑人》，上映五日已大破兩億人民幣票房。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

張藝謀女兒張末執導新作《拯救嫌疑人》，由張小斐、惠英紅等主演。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

湯鎮業及尹子維等資深香港演員亦有參演電影。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

現年40歲的張末，為大導演張藝謀與前妻誕下女兒，15歲曾移民美國接受教育，後來於李安的推薦下修讀電影，及後回國參與父親多部電影製作，包括為《三槍拍案驚奇》任剪接師，《山楂樹之戀》擔任副導演，並於2016年繼承父親衣缽，成為導演執導處女作《28歲未成年》。張末的新作《拯救嫌疑人》逆大市於淡季取得兩億票房，相比父親大部分作品成績更佳，而且作品叫座又叫好，有不少內地觀眾認為電影延續了張藝謀的風格，更有指青出於藍。

張藝謀女兒張末，從與父親合作到自行拍攝電影，《拯救嫌疑人》上映五日的票房更比張藝謀不少作品更高。（視覺中國）

《拯救嫌疑人》劇情講述張小斐飾演的金牌大律師陳智琪，女兒突然被綁架，綁匪要求陳智琪為一位死刑犯辯護，否則將會撕票。於是陳智琪為死刑犯辯護的同時，與警察聯手調查女兒的綁架，然而審訊案件的受害者母親（惠英紅 飾）則對陳智琪的行為非常懷疑，於是隨調查與審訊同時進行下，掀起另一波陰謀。

《拯救嫌疑人》由2021年金雞獎影后張小斐主演。（《拯救嫌疑人》電影劇照）

《拯救嫌疑人》除了查案追踪場面外，更有不少法庭戲份。（《拯救嫌疑人》電影劇照）