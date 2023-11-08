史泰龍紀錄片揭天生缺陷導致說話粗獷含糊　多年慘遭觀眾取笑批評

串流平台Neflix近日出推一部名為《SLY》的紀錄片，以八十年代荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）為中軸，回塑過去半世紀的電影成就與七十年的人生，當中史泰龍罕有地披露出生與成長時的困境，他步入影壇後的波折與取得成功後的心路歷程。史泰龍一生以《洛奇》（Rocky）系列及《第一滴血》（First Blood）系列聞名於世，紀錄片亦揭開作品成功背後，史泰龍在創作裡的跌盪。

Netflix近日推出史泰龍的紀錄片《SLY》，以他77年的人生及從影半世紀的經歷為主軸。（《SLY》電影劇照）

口齒不清的真相

史泰龍於紀錄片之初便將艱苦的童年娓娓道來，出生於紐約地獄廚房（Hell's Kitchen）小區的史泰龍，父親為一位理髮師、母親則是劇院裡的香煙女郎。在母親懷胎九個月時，仍然四處工作，而懷着史泰龍的母親在一次搭巴士期間分娩，史泰龍轉述在混亂的情況下，乘客將母親送到慈善醫院裡生產。

史泰龍（左）與父親（中）及弟弟，早年出生及成長於紐約地獄廚房小區裡。（《SLY》電影截圖）

史泰龍的母親為一位在劇院裡賣香煙的女郎。（《SLY》電影截圖）

史泰龍哽咽地表示：「我就是因為那個意外而來到這個世界，結果我嘴巴左邊的神經癱瘓，所以我天生聲音就這麼粗獷、含糊。」多年來，史泰龍在電影裡說白含糊，因此承受外界取笑及批評，但背後卻並非口才訓練不足與口音，而是出生時的意外所導致。

史泰龍因為出生的意外，令左邊面部神經癱瘓，因此聲線粗獷並含糊。（《SLY》電影截圖）

史泰龍標誌性的聲線經常成為外界取笑與攻擊的對象，然而卻來自出生時的意外導致。（《SLY》電影截圖）

《洛奇》傳奇背後

史泰龍在大學時決定投身演戲，當時因為外觀與聲線，他經常被試鏡成為流氓小角色，戲份不多且被電影界定型。史泰龍為了扭轉生涯的死胡同局面，於是與朋友不斷撰寫劇本，故事均以自己做主角作為方向，希望藉此爭取到擔正的角色，而《洛奇》的劇本亦在寫成十四、五份劇本後誕生。當史泰龍攜同《洛奇》的劇本呈交電影公司時，電影公司對劇本故事興趣極高，然而在片廠眼中，他們僅想購買到劇本版權，但不想由史泰龍主演洛奇一角，甚至出價26.5萬美元（約港幣207萬元）希望他不參與演出。

《洛奇》的故事由史泰龍為自己撰寫，目的是爭取主演電影及改變戲路的機會。（《洛奇》電影劇照）

史泰龍於紀錄片中回憶時表示：「就算用50萬美元（約港幣400萬元）賣出劇本，但在花光所有錢之後，就會感到痛苦、後悔這個決定。」他亦分享自己當時面對的兩難及最終堅持飾演的原因：「哪個才是更好的選擇？活在幻象之下，抱持着一絲希望、相信自己曾有機會成就大事；抑或把握機會成就大事，結果失敗了，然後發現自己是個失敗者？」史泰龍坦言，選擇前者更容易，但他則選擇掌握自己的命運，這個選擇改變了他的人生，造就了《洛奇》的空前成功，令他名利雙收之餘，更於1977年提名奧斯卡「最佳男主角」及「最佳編劇」，電影最終亦捧走當年的「最佳電影」及「最佳導演」兩項大獎。

史泰龍最後堅持選擇演出為自己撰寫的《洛奇》，並因此成為影史經典。（《洛奇》電影劇照）

史泰龍最後憑《洛奇》提名奧斯卡「最佳男主角」及「最佳編劇」，電影亦取得奧斯卡「最佳電影」及「最佳導演」獎。（《洛奇》電影劇照）

《第一滴血》與退伍軍人

在《洛奇》及續集的成功後，史泰龍於1982年開啟了生涯另一代表系列《第一滴血》，當時越戰已經終結，許多退役軍人返回美國後面對無法適應正常生活的問題，《第一滴血》的男主角Rambo亦因此應運而生。Rambo在劇情中，面對返回美國後被受排斥、眾多人對退伍軍人的誤解與歧視，最後於小鎮中鬧出連串槍戰風波，最後在老上校的收服下投降。《第一滴血》反映了一眾越戰退伍軍人的心理困境，然而結局原本卻並非如觀眾所見一樣「大團圓」，史泰龍亦透露了Rambo「不死身」背後的秘密與考慮。

《第一滴血》為史泰龍主演的第二個經典系列，他飾演一位越戰退役軍人Rambo，在劇情開首退役返回美國。（《第一滴血》電影劇照）

史泰龍飾演的Rambo作為越戰退役軍人，回到美國後受盡誤解與歧視。（《第一滴血》電影劇照）

史泰龍於紀錄片裡揭露：「劇本裡原本的結局是，我被崔特曼上校槍殺，然後以慢動作死去。我對導演說『這樣不好，我不希望每個越戰退伍軍人來看這部電影時，結果看到主角被槍殺，他們心裡想原來我根本一點希望也沒有。』」史泰龍對退伍軍人處境的考慮，亦《第一滴血》當年試映時得到印證：「《第一滴血》在拉斯維加斯試映，觀眾反應非常差，所以他們才決定採用大家看到的結局。因為當時每月有兩萬個退伍軍人自殺，我說『我拒絕助長這種風氣！』我絕對不會接受那種結局！」

史泰龍於紀錄片《SLY》裡公開了《第一滴血》原結局的部分珍貴片段，表示起初結局為上校將Rambo槍殺。（《SLY》電影截圖）

史泰龍考慮到原結局會令面對Rambo一樣處境的退役軍人失去希望，於是改寫成正式上映版的結局。（《第一滴血》電影劇照）

及至近年上映《第一滴血最後一集》，史泰龍仍堅持英雄不應隕落，他在紀錄中透露，就算拍攝結局時Rambo在搖椅上一動不動地死去，他在後期製作時仍決定要以電腦特技讓搖椅慢慢地繼續搖動，讓這位英雄最終有回家的結尾。