白日之下專訪｜林保怡對角色滿憎恨　開心觀眾受落︰冇人定到我型

電影《白日之下》上畫以來，大獲好評，票房反應亦理想，是香港電影今年繼《毒舌大狀》另一話題之作。更令人驚喜是戲中所有角色都發揮得淋漓盡致，余香凝的倔強、姜大衛的詐傻、梁雍婷的爛漫，而不得不提是戲中最受爭議性，飾演涉嫌性侵智障女孩的院長，林保怡的理直氣壯。



演員要接拍一個角色，通常源於喜歡，但林保怡看畢劇本，再細看新聞內容，餘下的只有恨。「我唔係討厭，直頭係憎恨呢個角色。」憎恨到拍攝為保持造型，返到屋企寧願不照鏡，搭𨋢都刻意低頭。「現時很多電梯都有鏡。」到正式煞科當日，保怡第一時間去剪髮剃髮︰「舒服晒！這是我從影以來最快甩丟的角色。」



林保怡飾演院長一角，令人又愛又恨。（陳順禎 攝）

林保怡為角色留鬚、染白髮，得知煞科便一氣過剪髮剃鬚，來個重生。（《白日之下》劇照）

角色推過再返到自己手

看過導演訪問，都知《白日之下》的劇本遊歷了五間電影公司才首肯開拍，每間電影公司都有自己的藝人，每次都總有演員要調動，唯獨林保怡院長一角。林保怡︰「角色在數年前交到手中，但當時因未有檔期便婉拒，數年後整個計劃去到古天樂手中，導演簡君晋跟古生講我推過，然後古生再次將劇本帶到保怡面前，『呢個劇本你推過，你睇唔睇？』」

保怡都想不到，多年前推卻的角色，原來多年來都一直未開拍。（陳順禎 攝）

試幻想古生的語氣直接得來帶點壓力，保怡都有點措手不及︰「我都唔記得，立即睇番跟導演紀錄，發現真係有講過，乜套戲仲未拍咩？」嚇一嚇，再諗一諗，結果角色如願地去到保怡手上。

跟弱視人士學習生活細節

導演一意孤行要保怡飾演院長一角，是否早就想到要他怎樣演繹？保怡︰「佢同我都唔知點樣駕馭呢個角色，我是個即興演員，唔會事前排定練定，佢同我講造型會怎樣，要白頭髮、留鬚，想我增肥，可惜唔夠時間肥唔到，便帶戴假肚演出。」

院長眼中，自己所做的都是向善，而林保怡就是捉緊這種態度演繹。（《白日之下》劇照）

導演的要求逐一達到，但保恰都對導演有個要求︰「角色是弱視，我要求介紹一個弱視的朋友我認識，相處下，等我學習其生活細節。」於是保怡就跟一位弱視人士在公司相處兩個多小時，「留意佢點樣望電話，問佢眼中會見到幾多個我，原來3、4個，咁我如果郁嚟郁去又分唔分到邊個係我？原來係唔得……」

為演得傳神，保怡要求與一位弱視朋友相處一段時間，從中學習生活細節。（陳順禎 攝）

不斷地發問，不斷地吸收，還是不夠，因為侷限在辦公室內，生活感有限，於保怡提議一齊食午餐，沿途連行路、避開障礙物、食飯的次序等等，全程都用腦記低，去到片場慢慢運用出來。「都未夠，我仲按角色的年紀、態度再加以修改，連個頭的擺動頻率多與少都有研究，太多會Over，太少又Under，逐一摸索。」

當年林保怡以歌手出身，想不到就被發哥睇中演繹一角。（《辣手神探》影片截圖）

發哥點名要合作

票房大收，是一個證明，林保怡憑該角色入圍金馬獎最佳最佳男配角亦是一大肯定，這更加是他入行33年以來，首個電影獎項提名，會否有點感慨？「冇感慨，好開心，得知提名消息時，我喺屋企做緊家務，從工作人員及朋友比我更開心的反應，我感覺自己已經得咗！我最開心係在演戲方面，冇人定到我型，任何角色我都可以演到，《壹號皇庭》由正義的Joe變奸的Kelvin，是我舉手去演，《毒舌大狀》嘭一聲西裝骨骨出嚟，原來係ICAC拉人，到呢部嘭一聲演院長，係令我好開心，開心過得獎。」

戲中需要打鼓場面，保怡親身上陣。（《辣手神探》影片截圖）

從來未得到關於電影的演技獎項，但其實入行不久，保怡已獲影帝周潤發點名要合作《辣手神探》。「我當時唔知，一直以為吳宇森揀，後來問番先知係發哥提議搵我，叫劇組試下呢個啦，可能因為角色要打鼓，我當時只係歌手，劇組問我識唔識打，我真係識打。」結果就促成跟發哥的首次合作，暫時亦是唯一一次。「可惜角色死得快。」林保怡說。