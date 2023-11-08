踏血尋梅｜王嘉梅被肢解殘骨混街市肉檔　翁靜晶揭兇手剝面皮原因

翁靜晶最近開攝YouTube頻道「危險人物2.0」，拍片再談多宗陳年轟動全港的重案，除了繼詳細講述「模特兒彭楚盈白骨案」及「港大副教授殺妻藏木箱案」，亦大談被改編為電影《踏血尋梅》的「王嘉梅命案」，當中透露了不少外界不知道的細節，還揭開為何兇手當時要殘忍地剝死者面皮的心寒原因。



《踏血尋梅》，導演翁子光執導，郭富城、春夏、白只、譚耀文、金燕玲等演員主演，囊括了第35屆香港電影金像獎多個獎項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳編劇、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員及最佳攝影等。（電影海報）

翁靜晶在個人YouTube頻道「危險人物2.0」鐘透露了不少外界不知道的案情。（片段畫面）

「王嘉梅命案」發生於2008年，17歲緩交少女王嘉梅相約客人丁啟泰到深水埗石硤尾街一套房進行性交易，期間將王女殺死，繼而碎屍。兇手將死者的肉及內臟沖入馬桶內，再將死者頭部及殘肢放入發泡膠盒，乘坐巴士到九龍城碼頭拋入海中。至於人骨則混入石硤尾街市肉檔內，充當豬骨，到發現時相信部份人骨已被賣出，惹來區內居民的恐慌。

「王嘉梅命案」發生於2008年，17歲緩交少女王嘉梅相約客人丁啟泰到深水埗石硤尾街一套房進行性交易，期間將王女殺死，繼而碎屍。（劇照）

春夏在戲中飾演王佳梅。（劇照）

由於部份遺體被沖落馬桶，重案組探員聯同渠務署人員，於同年5月初在石硤尾一帶開渠蒐證，人員於大廈附近的渠內起出可疑淤泥，發現有多達20塊懷疑人肉，檢走化驗。翌年7月27日，被告丁啟泰於高等法院，被裁定謀殺罪成立，依例判處終身監禁。

而白只就飾演兇手。（劇照）

此碎屍案於2015年被改編成電影《踏血尋梅》，導演翁子光執導，郭富城、春夏、白只、譚耀文、金燕玲等演員主演，囊括了第35屆香港電影金像獎多個獎項，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳編劇、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員及最佳攝影等。

郭富城就飾演調查案件的探員。（劇照）

翁靜晶在片段中透露，兇手丁啟泰在庭上將整個長達6小時的肢解及其屍體的過程詳細公開，當被問到為何講死者的面皮剝下來時，兇手聲稱因為怕望到王嘉梅的樣子才這樣做。不過控方就認為這舉動是為了避免有人認得出被肢解的頭顱是屬於王嘉梅的。另外，丁啟泰其後曾上訴，理由是吸食毒品，受毒品的影響後才犯案，不過有專家證人卻認為丁啟泰所做的一切都極度沒人性及極度理智。