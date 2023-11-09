美瑾霍絲自爆曾被知名演員前度虐待　與MGK拍拖期間曾試過流產

美國女星美瑾霍絲（Megan Fox）憑電影《變形金剛》爆紅，獲封為荷里活性感女神。她在2020年與男星Brian Green離婚後，與饒舌歌手Machine Gun Kelly熱戀，兩人拍拖過程經歷離離合合，但依然愛得高調。最近美瑾霍絲才女上身，推出詩集《Pretty Boys Are Poisoness》，竟然在書中自爆過去情史中，曾受到幾任男友的虐待。

美瑾霍絲推出詩集《Pretty Boys Are Poisoness》。（IG圖片）

美瑾霍絲在書中自爆過去情史中，曾受到幾任男友的虐待。（IG圖片）

據外媒報道，美瑾霍絲為了宣傳新詩集接受訪問，由於她想記錄下可怕的過去，因此決定在新書中公開她曾經受到一些名人的虐待，並表示：「自從在荷里活出道以來，我只和少數交往對象公開過關係。事實上，我在心理和身體上都受到了虐待，其中一部分來自於大家已經知道的人。」美瑾霍絲過去曾與Shia LeBeouf及David Gallagher拍過拖。

美瑾亦坦言自己與Machine Gun Kelly拍拖期間，曾經歷過流產。（IG圖片）

美瑾亦坦言自己與Machine Gun Kelly拍拖期間，曾經歷過流產：「流產後我過得非常痛苦，無論有沒有Machine Gun Kelly，這都是一段艱難的旅程。我已經有過3個孩子，我試圖弄清楚這種事為什麼會發生在我身上。」而她也證實目前仍然在和Machine Gun Kelly交往，雖然兩人曾因男方出軌而短暫分手過一段時間，不過美瑾霍絲已經原諒他且復合了。