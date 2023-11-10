白日之下︱對白精警道出社會不公無奈　盤點10大最共鳴電影金句

香港社會寫實電影《白日之下》，為《IT狗》導演簡君晉執導的第二部電影作品，由余香凝、姜大衞、林保怡、梁雍婷、周漢寧、胡楓、陳湛文、寶珮如及龔慈恩主演，以一位偵查記者調查殘疾人士院舍涉嫌虐待及涉嫌性侵院友為主線，結集多宗香港曾發生的真實慘案進行改編，並以社會性寫實角度呈現故事。



香港電影《白日之下》由簡君晉執導，余香凝、林保怡、姜大衞、梁雍婷、周漢寧等主演。（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》劇情講述，余香凝飾演的記者凌曉琪為首的偵查報道團隊揭發殘疾院舍連串虐待、長者非人對待及性侵事件，當中道出社會邊緣社群面對的困境、記者對追尋真相公義的堅持及當中面對的挫敗無奈。電影中，凌曉琪、Eric（朱栢謙 飾）、通伯（姜大衞 飾）、阿亮（梁仲恆 飾）等角色不乏感動觀眾的金句對白，以下盤點10句《白日之下》最深刻精警對白：

《白日之下》透過余香凝、朱栢謙、姜大衞等角色口中道出記者、新聞工作者及社會邊緣社群面對的困境與無奈。（《白日之下》電影劇照）

凌曉琪作為一位執着、滿腔熱情的記者，渴望透過報道改變社會的不公義，她於電影中曾直言：「可能真的沒有人在乎，可能我們試過1000次都沒有用，但說不定這次就會改變。」作為資深新聞工作者Eric，對報道有否影響力並帶來改變，亦有深切的理解：「只靠這些資料，看不到整件事的全貌，要指責，就要指責整個制度。」

余香凝飾演的凌曉琪與上司Eric就新聞工作者的影響力有過多次討論。（《白日之下》電影劇照）

凌曉琪得悉院舍彩橋之家有虐待情況，便心急地希望公諸於世：「如果我們不報道真相，我們就是幫兇。」然而對Eric而言，需要更多一手資料及證據：「沒有證據的新聞不是報道，是誤導！」Eric亦曾打擊凌曉琪渴望改變社會現狀的追求：「你以為可以改變世界？你只是一個記者！」

凌曉琪成為完成報道後，引起極大迴響，雖然終將被後來的話題或新聞淹沒，然而她亦希望：「如果有人記得的話，兩日也好。」同事阿亮亦曾與努力報道真相的凌曉琪抒發紙媒沒落的趨勢：「你覺得十年後，還有沒有記者？」但凌曉琪堅信人總會追求真相。

劇情中，Eric與阿亮等新聞工作者，亦分別抒發過自己對求真與報道精神的看法。（《白日之下》電影劇照）

面對劇情中涉嫌性侵智障女院友的院長提告機會渺茫，凌曉琪與大狀（朱栢康 飾）灰心地討論時表示：「我們一直以來建立這麼多制度，但這些所謂制度，就連一個小女孩都保護不到！」多年來見盡同類疑犯逍遙法外的大狀則直言：「你覺得好離譜？這種事每日都在發生，將來都會繼續發生！」

滿腔怒火的凌曉琪與見慣風浪的大狀之間看法與態度相當不同。（《白日之下》電影劇照）

《白日之下》結局裡，彩橋之家被社署釘牌、一眾院友因此流離失所，在大雨中看見慘況的凌曉琪心生內疚，通伯雖然亦被連累，但仍鼓勵曉琪：「懂得選擇的人不多，做對選擇的人更少，不要為一個正確決定而內疚。」