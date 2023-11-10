邪教檔案之末日風暴｜古天樂極罕大膽床戲　有裸露竟然唔係三級？

1998年上映的《邪教檔案之末日風暴》由古天樂、黃秋生、連凱及林雅詩主演，雖然電影被列為IIB級，但古天樂與林雅詩有一場大膽情慾場面，女方更露點演出，畫面相當震撼！



古天樂甚少拍情慾場面，同林雅詩的對手戲算相當露骨。（電影截圖）

《邪教檔案之末日風暴》由黎繼明執導，以一宗五屍命案開始，古天樂飾演的重案組督察奉命調查這宗案件，起初以為是謀財害命兇殺案，但從現場唯一生還者的友人（林雅詩）口中得知，案件或與一神秘邪教有關，古天樂託林雅詩到以臥底身份到邪教查探，但林雅詩出席過一次聚會後便遭教主洗腦，之後更與對方發生性行為，成為教主的忠心信徒。

邪教不單令信徒性情大變，更引誘教徒進行雜交派對，相當荒淫。而古天樂的家人原來亦因邪教死去，這段回憶成為其不願面對的夢魘，之後他被教主催眠，與林雅詩交歡後亦被教主洗腦而幾乎自殺，清醒過來後得到被捕入獄的另一邪教教主幫助下，成功瓦解邪教集團。

重溫大膽場面

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1999年曾被視為世界末日的來臨，《邪教檔案之末日風暴》就借題發揮，加埋邪教元素及養眼情慾畫面，總算有睇頭。港姐出身的林雅詩，拍攝此片時只得20歲，剛加入影圈就裸露演出，似乎一心要成為艷星。

重溫林雅詩性感演出

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