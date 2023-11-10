袁澧林夥周興哲拍台版《梨泰院Class》　扮演台灣人︰語言花功夫

轟動全亞洲的韓劇《梨泰院Class》，自宣布開拍台灣版後，一直備受關注，而昨日便首度公開造型照，陣容包括港人熟悉的袁澧林、周興哲，還有黃冠智 、林思宇 、吳思賢 、林敬倫，並即將喺12月正式開鏡，名為《來！金來號！》（FIRED UP！）。

昨日公布的造型照，袁澧琳還原了韓版女主角金多美。（《來！金來號！》劇照）

原裝韓國版的金多美。（《梨泰院CLass》海報）

劇名設定來自餐廳名稱「金來」，故事將會融入台灣地道元素，將屬於台灣特色嘅台菜、熱血創業故事以及在地人情味輸出國際。今次亦是Angela首次在台灣拍劇：「很高興及好榮幸，因為今次係第一次喺台灣度拍Mini Series, 遇到非常之好嘅團隊，本身都很喜歡這個製作團隊之前的作品，例如《人選之人》及《我們與惡的距離》，所以真是夢寐以求，因為第一次合作就係一間我很欣賞的製作公司。這個角色因為要飾演一個台灣人，所以都有一點壓力，現在正在語言上花緊功夫。總括嚟講係好期待同埋有正面嘅壓力。」

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《來！金來號！》改編自大熱韓劇《梨泰院Class》，韓劇版由朴敘俊及金多美主演一度掀起熱潮，去年更曾改拍成日劇版《六本木Class》，由竹內涼真、平手友梨奈、新木優子演出，但口碑麻麻。今次台版的男女主角分別是周興哲與Angela，預計於12月開始製作，而最新公布Angela在片中的造型，還原了韓版女主角金多美，把髮尾漂染，清爽又不失型格。

昨日發出造型照。（《來！金來號！》劇照）