殺手︱大衞芬查期待20年傑作終上映　法斯賓達118分鐘演出唔眨眼

曾執導《搏擊會》（Fight Club）、《七宗罪》（Seven）的荷里活大導演大衞芬查（David Fincher），近日於串流平台Netflix推出電影新作《殺手》（The Killer），並由奧斯卡金像級型男米高法斯賓達（Michael Fassbender）及奧斯卡女配泰達史雲頓（Tilda Swinton）主演。《殺手》劇情改編自同名漫畫小說，講述一位職業殺手在長久的等待下，一直渴望找到下一位刺殺目標，而他的道德倫理價值亦隨時間不斷磨蝕，似乎亦開始陷入瘋狂邊緣。



大衞芬查最新執導作品《殺手》，由米高法斯賓達主演，剛於串流平台Netflix上映。（《殺手》電影劇照）

米高法斯賓達於《殺手》裡飾演一位道德價值面臨瓦解、心理亦瀕臨瘋狂的殺手，一直渴望尋找下一個刺殺目標。（《殺手》電影劇照）

《殺手》亦由奧斯卡金像女配泰達史雲頓主演。（《殺手》電影劇照）

據指，大衞芬查接到《殺手》的原著故事接近20年，一直希望將故事拍成電影，然而一直未找到合適的男主角人選，於是擱置至今。大衞芬查在四年前完成與Netflix合作的黑白電影《曼克》（Mank）後，因緣際會遇上米高法斯賓達，經過幾次會面與深度詳談後，發覺對方很適合主演《殺手》，於啟動拍攝籌備並起用法斯賓達。

大衞芬查接到《殺手》的故事接近20年，一直因為未找到合適的男主角而沒有開拍，直至因緣際會遇到法斯賓達。（《殺手》電影海報）

大衞芬查與米高法斯賓達在《殺手》前雖然從未合作，然而二人亦有一段淵源。大衞芬查曾於1992年接手列尼史葛（Ridley Scott）拍攝《異形三集》（Alien 3），而法斯賓達亦在近年參演列尼史葛重新執導的《異形》系列作品《普羅米修斯》（Prometheus）與《異形：聖約》（Alien：Covenant），如今終於促成首次合作機會。

大衞芬查與米高法斯賓達，曾先後參與《異形》系列，大衞芬查執導了《異形三集》、法斯賓達則主演《普羅米修斯》及《異形：聖約》。（《普羅米修斯》電影劇照）

米高法斯賓達在疫情期間未有新作演出，《殺手》是他自2019年《變種特攻：黑鳳凰》（X-Men：Dark Phoenix）後，四年來首次演出的電影。在《殺手》中，法斯賓達飾演的殺手面對道德價值瓦解、心理瀕臨瘋狂邊緣，更為演活角色爆發演技。在總長118分鐘電影中，法斯賓達除了戴上太陽眼鏡的戲份外，全程未有眨眼，經常定睛冷看身邊的人，突顯角色近乎零感情的狀態，更顯這位殺手的冷血無情。

米高法斯賓達為了演活《殺手》，在演出時完全沒有眨眼，突顯了角色零感情的恐怖感。（《殺手》電影劇照）