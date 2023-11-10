《玩轉腦朋友2》首預告　新加情緒角色「阿焦」搞亂大腦總部

2015年迪士尼與彼思《玩轉腦朋友》（Inside Out）叫好叫座，將抽象的情緒實體化，充滿温度與回憶。一直製作中的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），今日（10/11）將於來年正式登場。同日發布的新預告仲有新角色「阿焦」出現。

《玩轉腦朋友2》將於來年暑假檔上映。（《玩轉腦朋友2》海報）

主角韋莉轉眼已經13歲，踏入青春期。（《玩轉腦朋友2》影片截圖）

電影今日發佈首條預告，主角韋莉轉眼已踏入13歲，一班「腦朋友」——阿樂、阿愁、阿驚、阿燥、阿憎將「大腦總部」打理得井井有條，一切運作順利。豈料大腦總部有日突然響起警號，一大隊清拆隊全面進場，將大腦總部拆改得面目全非。原來一切只為騰出空間，迎接全新登場的腦朋友——阿焦（Anxiety）！

大腦總部仲出現一班入侵者，大肆破壞。（《玩轉腦朋友2》影片截圖）

然後新角色登場，「阿焦」。（《玩轉腦朋友2》影片截圖）

阿焦的出現完全反轉大腦總部的秩序，雖然阿焦是全新成員，但她絕非等閒小角色。從預告可見，她的登場相當隆重，一抽二掕地攜帶了足足六箱行李，更在對白透露她並非隻身登場，似乎暗示今集將有更多腦朋友湧現！

控制台仲換咗更大面板更多掣。（《玩轉腦朋友2》影片截圖）

隨著韋莉踏入青春期，在預告可見其大腦總部的控制台已經加建更多按鈕，控制台的顏色更變成橙色，與阿焦的顏色一樣！看來阿焦的出現，將為韋莉的大腦總部帶來一連串翻天覆地的轉變，有更多大龍鳳即將發生。