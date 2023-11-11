《非法正義》劇情+人物介紹　南柱赫以暴制暴獲封韓版蝙蝠俠

Disney+ 繼《MOVING超異能族》及《惡中之惡》後，又一原創韓劇《非法正義》，改編自累計得到3.7億點擊次數的同名網漫，是一部關於以暴制暴的暗黑英雄故事，由「國民南朋友」南柱赫擔任主角，與劉智泰、李浚赫、金素辰合力演繹，勢要以法外之法懲罰脫罪壞人。

南柱赫日間是執法人員，但因為法律漏洞令不少歹徒逍遙法外，故晚間化身正義之士暴力執法。（《非法正義》海報）

近年韓國興起一股將網絡漫畫改編成劇集的熱潮，大部份都獲得亮眼成績。以大熱網漫作為劇集基礎，不僅能夠從龐大的原著網漫讀者中得到支持，更能於網漫基礎上再創作，將原有故事脈絡發展得更完備。網上累計點擊次數高達3.7憶的《非法正義》，即將以既熟悉又令人耳目一新的劇集形式出現。

（《非法正義》海報）

以暴力血腥復仇大呼過癮

韓劇復仇故事獨樹一幟，非其他地區製成的作品可以媲美。為母復仇為故事起點的《非法正義》，「法律無法制裁的那些罪孽，有人正透過暴力執行……」男主角金智勇（南柱赫 飾）遊走灰色地帶，以暴力血腥方法復仇，將會令喜歡復仇題材的觀眾血脈賁張。

「國民南朋友」南柱赫於今年3月20日人伍後，最近傳出幾張軍中相片，變得更厚實的身軀與肌肉令一眾粉絲為之瘋狂，紛紛希望「南朋友」可以早日退伍回歸藝演界。除了外型變得更強壯，南柱赫亦將於入伍前所拍攝的《非法正義》當中，展現演技蛻變！與以往飾演的正派陽光白淨少年角色不同，南柱赫於劇中飾演日間於警校成績斐然，被寄予厚望的警隊明日之星；於夜晚則運用警校學到的知識，以暴力執行刑罰，變身成為懲罰脫罪惡人的黑暗判官，仿如韓版「蝙蝠俠」!一正一邪的極端面貌，將成為南柱赫的演技大挑戰。《非法正義》除了讓各位「南朋友」支持者於偶像入伍期間一解思念之情，更是南柱赫能否於入伍空白期保持熱度的重要作品。

入晚，南柱赫便會運用警校學到的知識，以暴力執行刑罰，變身成為懲罰脫罪惡人的黑暗判官。（《非法正義》海報）

李浚赫扶助南柱赫展開法外審判

有「蝙蝠俠」又怎少得管家「Alfred阿福」？南柱赫於劇中的好幫手將由李浚赫飾演。這位被韓國觀眾稱為「最帥反派」的演員，將會於《非法正義》中從良，協助主角於法制之外對抗社會不公義，打造「暗黑英雄」 —Vigilante，與南柱赫為正義共同進退，發展出一段與別不同的兄弟之情。

劇集將以罪犯、私刑者、警察、傳媒以及財閥各方的角力，建構出比一般犯罪動作劇集更豐富與多角度探討的故事脈絡。其中，飾演偵查記者的演員金素辰，更染了與網漫原著角色一樣的紅色頭髮，將於劇中發揮的關鍵作用！「最帥反派」李浚赫飾演崇拜金智勇的財閥二世，竭力打造他成為「暗黑英雄」。

金素辰特別染了與網漫原著角色一樣的紅色頭髮演出。（《非法正義》海報）

揭示南韓社會問題

《非法正義》將會以一連串不同案件組成故事主脈絡，每項案件都有一個共通點：法律未能對惡人作出制裁！觀眾可以見到發達進步的南韓潛藏的社會問題與現象，透過劇情描寫，了解到未能受到法律保護的受害者所感受到的無助，以及眼見法律未能懲治加害者所帶來的無奈。劇集申訴社會不公，值得我們認真對待。

《非法正義》故事大綱

改編自韓國人氣漫畫家金圭森及CRG的同名網漫，《非法正義》講述渴求為母復仇的金智勇(南柱赫 飾)，成長後加入了警察學堂，並成為了一名文武雙全的明星學生。可是，因為法律體系的失敗，厭倦看到罪犯利用漏洞逃之夭夭的金智勇，決心運用於警察學堂所學得的知識，化身成「黑暗英雄」，以自己的方式追捕不知悔改的罪犯，實踐自我的「正義之道」。但當傳媒開始陸續報導相關的事件後，金智勇將被迫陷入一場貓捉老鼠的遊戲，一方面繼續追捕罪犯，另一方面卻要避開追捕！