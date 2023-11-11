幽遊白書︱真人版預告曝光反應兩極　嫌牡丹變醜、武打特技有驚喜

串流平台Netflix繼8月底推出真人版《海賊王》劇集後，再度推出真人版日本漫畫劇集《幽遊白書》，並宣布將於12月14日正式上架。Netflix今日（11日）終於推出官方先導預告片，漫畫主角於真人版的造型亦首度曝光，四位主角分別由北村匠海飾演浦飯幽助、上杉柊平飾演桑原和馬、志尊淳飾演藏馬、本鄉奏多則飾演飛影，至於小閻王、牡丹及左京等極受歡迎的漫畫角色，在預告片中亦一一曝光。



《幽遊白書》男主角浦飯幽助，真人版由北村匠海飾演，造型還原度尚算不錯。（《幽遊白書》預告截圖/網上圖片）

《幽遊白書》主角桑原和馬，真人版由上杉柊平飾演，髮型換上較現代感的梳理方法。（《幽遊白書》預告截圖）

《幽遊白書》主角藏馬，真人版由志尊淳飾演，標誌性的紅髮未免太柔順了。（《幽遊白書》預告截圖）

《幽遊白書》主角飛影，真人版由本郷奏多飾演，拉高身型效果不錯。（《幽遊白書》預告截圖）

Netflix真人版《幽遊白書》曾於今年7月公布系列劇照，當時引起漫畫忠粉的強烈反彈，認為劇集未能忠實還原角色造型，外界普遍並不睇好。至於預告片曝光後，粉絲反應依然兩極，由於劇集劇情對漫畫或動畫改編程度相當高，戶愚呂兄弟成為劇情的重點反派，而粉絲們熟悉的暗黑武鬥大會亦非劇情主要發生的場域。

《幽遊白書》相當受歡迎的小閻王，造型中保留了最重要的奶嘴與紅領巾。（《幽遊白書》預告截圖）

不少《幽遊白書》的粉絲則嫌棄牡丹一角實在長得太醜。（《幽遊白書》預告截圖）

戶愚呂兄弟成為《幽遊白書》真人版的最大反派。（《幽遊白書》預告截圖）

九十年代起連載的《幽遊白書》陪伴幾代人的成長，有粉絲直言真人版令自己童年崩壞，亦認為造型改動過大，未有忠於原著；亦有粉絲認為Netflix製作認真，猶其在特技效果及武打場面上，拍得住早前推出的《海賊王》。

浦飯幽肋的絕招還原度其實不錯。（《幽遊白書》預告截圖）

浦飯幽肋的絕招還原度其實不錯。（《幽遊白書》預告截圖）

浦飯幽肋的絕招還原度其實不錯。（《幽遊白書》圖片）

雖然短短兩分鐘的預告並未能窺得劇集全貌，然而不少Netflix用戶也期待《幽遊白書》能夠在12月14日啟播後，延續《海賊王》累積下的好評。

劇集相當認真地利用特技製作場景。（《幽遊白書》預告截圖）

有《幽遊白書》的粉絲表示真人版劇集的打鬥場面相當好看。（《幽遊白書》預告截圖）

有《幽遊白書》的粉絲表示真人版劇集的打鬥場面相當好看。（《幽遊白書》預告截圖）

有《幽遊白書》的粉絲表示真人版劇集的打鬥場面相當好看。（《幽遊白書》預告截圖）

有《幽遊白書》的粉絲表示真人版劇集的打鬥場面相當好看。（《幽遊白書》預告截圖）