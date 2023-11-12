閉鎖︱邦女郎花姬贊臣新作膠面浮腫　28年前狂野床戲勒殺占士邦

Netflix串流平台近日推出自家製電影《閉鎖》（Locked In），由《變種特攻》（X-Men）系列首代「靈鳥」花姬贊臣（Famke Janssen）主演，11月1日在法國上映後10日便上線串流。花姬贊臣於《閉鎖》裡飾演一位昏迷多年後甦醒的女人，在有一有心的護士引導下解開多年的秘密，面對苦澀的對敵、不忠、背叛甚至背後的謀殺，逐一進行拆解。現年59歲的花姬贊臣在新戲中明顯蒼老不少，面部疑似因為整容而膠面浮腫，盡失年輕時輪廓分明、性感誘人的美態。

花姬贊臣於《閉鎖》裡飾演一位從昏迷裡甦醒的病人，在有心護士的引導下解開背後的謎團。（《閉鎖》電影劇照）

花姬贊臣現年已59歲，相比年輕時蒼老不少。（《閉鎖》電影劇照）

花姬贊臣飾演的病人，在電影裡面對背叛、不忠甚至謀殺等苦澀經歷。（《閉鎖》電影劇照）

花姬贊臣主演的電影《閉鎖》在法國上映10日後上線Netflix串流平台。（《閉鎖》電影海報）

花姬贊臣為九十年代的「邦女郎」，曾與第五代占士邦皮爾斯布士南（Pierce Brosnan）於《新鐵金剛之金眼睛》（Goldeneye）合作，飾演美豔狂野的蘇聯特務，擅長在交歡時以大腿勒殺男伴，是典型的蛇蝎美人角色。花姬贊臣當時正值30歲，1995年亦是她生涯裡的第一個黃金年代，憑占士邦一炮而紅，在電影裡與皮士南上演激情親熱戲份令觀眾印象非常深刻。

花姬贊臣於《新鐵金剛之黃金眼》裡飾演美豔的蘇聯女特務Xenia Onatopp。（《新鐵金剛之黃金眼》電影劇照）

《夢幻殺人檔案》全裸演出

花姬贊臣於1995年除了參演占士邦電影外，亦參演情慾犯罪電影《夢幻殺人檔案》（Lord of Illusions），飾演一位大魔術師美豔的妻子，並與多位男角有香豔戲份。花姬贊臣當年正處顏值巔峰時期，妖冶性感的形象虜獲全球影迷，在電影中除了以泳裝及真空激突裙裝演出外，更於男主角全裸上演激情床戲。事隔28年，雖然花姬贊臣已年華老去兼膠面走樣，然而當年的噴血演出仍然令人回味無窮。

花姬贊臣於1995年參演《夢幻殺人檔案》時，正處顏值巔峰！（《夢幻殺人檔案》電影劇照）

花姬贊臣更於電影裡以真空激突裙裝上陣，非常性感。（《夢幻殺人檔案》電影劇照）

花姬贊臣全裸床戲逐格睇：