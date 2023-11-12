年少日記︱爾冬陞熟知兩大影帝演戲習慣　梁朝偉劉德華要求大不同

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（11日）播出第三季第20集，邀請即將上映的香港電影《年少日記》監製爾冬陞、導演卓亦謙及男主角「小野」盧鎮業擔任嘉賓，接受主持人谷德昭訪問。《年少日記》由盧鎮業、鄭中基、韋羅莎、陳漢娜及童星黃梓樂主演，講述一位教師發現班中學生的匿名遺書時，回顧一本兒時日記的故事，深入探討成長創傷經歷及青少年的自殺問題。



《年少日記》監製爾冬陞、導演卓亦謙及男主角「小野」盧鎮業，出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《年少日記》為新晉導演卓亦謙首部執導作品，由盧鎮業、鄭中基、韋羅莎、陳漢娜及童星黃梓樂主演。（《年少日記》電影劇照）

《年少日記》劇情講述一位教師發現班中學生的匿名遺書時，回顧一本兒時日記的故事，深入探討成長創傷經歷及青少年的自殺問題。（《年少日記》電影劇照）

《年少日記》作為首部劇情片計劃的得獎劇本，卓亦謙經由鄭思傑導演的介紹下請到爾冬陞導演擔任監製，而在有限的資源下，電影在拍攝19組下完成。爾冬陞在節目上開玩笑指19組拍攝已算多，而盧鎮業亦笑言幾乎沒有收片酬，然而爾冬陞表示資源為拍攝時間設限，某程度上是好事：「我知道很多（同項目）電影是15組以下，限制了拍攝時間對新導演而言，一方面很可憐，但我覺得所有壞事裡也一定有好事。現在香港的年輕導演遇到這種困境，他們的刻苦、效率、準備工夫，有點回到以前七八十年代的感覺。」

爾冬陞表示《年少日記》能夠拍攝19組，其實已經算幸運。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭問及爾冬陞選中卓亦謙的眼光時，爾冬陞笑言︰「只係博一鋪」，但亦表示從溝通中看得到卓亦謙的熱誠。爾冬陞直言自己接觸過不少新晉導演或有為導演的年輕人，他表示：「年輕導演他們需要熱誠，熱誠有真有假。你看得出有些人的熱誠比較功利，是能夠分辨的，很多細節可以分辨。」但爾冬陞指自己與卓亦謙在籌備金像獎期間曾經合作，覺得他不會製造麻煩，亦讚揚這位後輩的人品不錯。

爾冬陞直言接觸過許多新晉導演及有志成為導演的年輕人，看得出當中的熱情有真有假，有些人「熱情」比較功利。（《爆谷一周》節目截圖）

《年少日記》劇情中提到家長對子女的體罰，在電影裡飾演父親的鄭中基，更有多場狠心演繹責打黃梓樂的戲份。提及體罰，爾冬陞笑言相比自己成長時，劇情中其實也不外如是，雖然兄長秦沛沒有打過自己，然而在竹尺、鋼尺打手板以外，最深刻竟是被父親用帆布床打：「我試過最厲害是被帆布床打！我到現在還記得，因為晚了回家，我爸爸用以前像行軍的帆布床，中間撐起來的那條棍打我。」但他亦笑言自己比秦沛、姜大衞兩位兄長更經常被打，因為自己比較頑皮。

鄭中基於《年少日記》與黃梓樂飾演父子，有多場狠心地演繹體罰的橋段，（《年少日記》電影劇照）

爾冬陞笑言沒有被兄長秦沛打過。（《爆谷一周》節目截圖）

爾冬陞表示相對《年少日記》裡的體罰程度，自己經歷過被父親用帆布床的木棍打。（《爆谷一周》節目截圖）

谷德昭在追問期間提到爾冬陞擅長拍攝演員，將演員形象外的一面帶進大銀幕之中，爾冬陞直言當中有技巧，更以曾經合作的兩大金像影帝為例子說明：「每位演員的性格都不同，我舉兩個例子，拍偉仔（梁朝偉）時，街上不要有太多人圍觀，他不會做不到戲，但會比較辛苦，找場景時要找個不會騷擾到他的，只要有人看着他就不同，他的狀態會沒這麼好。」

爾冬陞以拍攝梁朝偉為例，表示若有人圍觀，梁朝偉雖然能夠演戲，但會較辛苦及表現相對冇咁好。（《爆谷一周》節目截圖）

梁朝偉近年曾主演爾冬陞執導的電影《大魔術師》。（《大魔術師》電影劇照）

爾冬陞提到另一個例子則是歌影雙棲的劉德華：「華仔就不同！劉德華只要沒有人看就有點失落感！可能習慣了開演唱會，他有觀眾時表演得很好，他是一個喜歡表演的人，這是兩個演員的情況。」

爾冬陞笑言拍攝劉德華的狀況與梁朝偉相反：「劉德華冇人睇會有啲失落感！」（《爆谷一周》節目截圖）