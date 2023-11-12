泳不放棄｜64歲展開人生復活賽　大媽游過鯊群挑戰180公里渡海泳

一般人眼中，60歲已被社會視為長者，淪為包袱，甚至被迫入住老人院，但一個人的夢想從來不應被年齡規限，靠著意志都能夠超越無數年輕人，成為世界紀錄保持者。Netflix最近上架的電影《擁泳不放棄》（NYAD）就講述了年屆64歲的Diana Nyad從古巴游到美國佛羅里達州的熱血真人真事。

《NYAD》早前在多倫多影展進行世界首映時，已獲得極高評價，更在爛番茄上得到100%的新鮮度。（Netflix）

《NYAD》改編自真人真事，劇情主要講述身兼作家、記者和游泳選手的Diana Nyad（Annette Bening飾）早於1975年，環繞曼哈頓游了45公里，四年後在由巴哈馬游到朱諾海灘，全程164公里，打破記錄之餘事跡震撼全美國。Nyad退休後於2013年，以64歲的高齡從古巴渡海泳至佛羅里達基韋斯特島（Key West，California），全程180公里，成為史上第一人，亦完成了自己的夢想。

《NYAD》改編自真人真事。（《NYAD》劇照）

Nyad退休後因為踏入60歲人生而感到焦慮，幸好得到好友兼游泳教練Bonnie Stoll（茱迪科士打飾）的陪伴才撐過晚年的寂寞。某日Nyad翻看母親的遺物時，發現母親在書中寫下的詩句「生命只有一次，狂野且珍貴，告訴我，你打算怎樣過？」令Nyad有所頓悟，決定重新開始游泳，並希望為28歲那年失敗過便放棄的長途渡海泳經歷，邊度跌低，邊度起身。

Annette Bening曾四度提名金像影后，今次的演出令人眼前一亮，未知今次能否憑《NYAD》封后？（《NYAD》劇照）

做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？（《NYAD》劇照）

整個渡海泳過程險象環生，Nyad曾三度挑戰180公里的渡海泳，但由於體力不支、水流影響等因素而失敗。第四次下海時，Nyad更被水母螫到險喪命，半隻腳踏入鬼門關後，不服輸的性格令她在第五次出海，儘管在途中遇上鯊群，最終絕處逢生，刷新世界紀錄。

Annette Bening開拍前一年已開始落力操肌及改善泳術。（電影畫面）

Nyad在過程中被水母螫到險喪命後仍不放棄。（電影截圖）

值得留意的是，Nyad面對年紀及體力衰退的各種掙扎及自我鬥爭，在同樣堅毅倔強的好友Bonnie鼓勵下，如何排除萬難助Nyad邁向成功，比起打破世界紀錄，Nyad與Bonnie彼此扶持真摯女性情誼最打動人心。教人永不放棄的勵志題材絕不老套，電影令觀眾反思人老了是否就淪為包袱？做人如果無夢想，同條鹹魚有咩分別？