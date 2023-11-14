癲佬正傳︱爾冬陞巧妙處理幼稚園一幕　「讓小演員不會被嚇倒」

ViuTV節目《爆谷一周》日前（11日）播出第三季第20集，邀請即將上映的香港電影《年少日記》監製爾冬陞、導演卓亦謙及男主角「小野」盧鎮業擔任嘉賓，接受主持人谷德昭訪問。節目中除了大談《年少日記》的製作與香港電影導演青黃交接外，亦就黃梓樂於作品裡的演出引申合作童星的話題，爾冬陞分別以經典舊作《忘不了》與《癲佬正傳》分享自己的經驗。



《年少日記》監製爾冬陞、導演卓亦謙及男主角「小野」盧鎮業，出席《爆谷一周》接受谷德昭專訪。（《爆谷一周》節目截圖）

《年少日記》童星黃梓樂入圍金馬獎「最佳男配角」，爾冬陞亦就梓樂出色的演出分享與童星合作的經驗。（《年少日記》電影劇照）

爾冬陞於節目上分享《癲佬正傳》、《忘不了》兩次與童星演員合作的經驗。（《爆谷一周》節目截圖）

對於挑選童星演員，爾冬陞笑言：「如果找童星，要找過度活躍的！」因為電影拍攝經常通宵達旦，若童星到了晚上十一二點便哭鬧要睡覺，劇組便要因應狀態遷就，唯有延遲幾天稍後再繼續拍攝。爾冬陞於《忘不了》發掘了童星原島大地，與張栢芝飾演一對沒有血緣的母子，當時原島大地年僅五歲，表現已於觀眾心目中留下深刻印象。谷德昭在訪問中提到原島大地時，爾冬陞表示：「原島大地很特別，許多複雜的劇情你以為他不知道、其實他知道，以五歲來說算是很聰明。他能理解你想做甚麼，很容易投入、很難得，很難找到這樣的演員。」

爾冬陞笑言找童星要找過度活躍的小演員，因為拍攝電影時間與體力消耗甚大。（《爆谷一周》節目截圖）

張栢芝與原島大地在《忘不了》飾演一對沒有血緣的母子，年僅五歲的原島大地演出令觀眾非常深刻。（《忘不了》電影劇照）

《忘不了》劇情中，男主角劉青雲曾與原島大地上演送他到保良局的橋段，為電影中極度催淚的一幕。爾冬陞以該橋段說明原島大地的精明：「青雲拖他到保良局那場戲（谷：他哭得很厲害！），他有少許感受，知道被遺棄。因為他與演員熟絡了，知道被遺棄時真的投入情緒，他不會想到背後整個故事。」爾冬陞亦表示個別場景若需要背大量對白，他則會提示對白、利用剪接技巧拼凑而成。

爾冬陞大讚當年年僅五歲的原島大地非常聰明。（《爆谷一周》節目截圖）

爾冬陞表示原島大地與劉青雲、張栢芝等演員相熟後，演繹被遺棄的一幕投入了真感情。（《忘不了》電影劇照）

在爾冬陞過去的作品中，與兒童演員合作最「驚」典一次，應為《癲佬正傳》中秦沛在幼稚園與一眾幼兒演員的演出場面。爾冬陞於節目上分享處理該段拍攝的兩項技巧：「那場戲的第一個技巧是，秦沛在他們面前化妝，他們全部都坐在這裡，秦沛一邊化妝、一邊跟他們玩耍聊天，秦沛這個妝容是玩耍的一部分，於是小演員們不會突然看到後被嚇倒，到秦沛進來時他們已經習慣了。」

爾冬陞表示為了讓小演員不被秦沛血淋淋的妝扮嚇怕，於是安排秦沛一邊化妝一邊與小演員玩耍。（《爆谷一周》節目截圖）

秦沛於電影裡的打扮、化妝、道具均非常嚇人。（《癲佬正傳》電影劇照）

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到了正式拍攝，爾冬陞則表示：「還要一直提示，例如（秦沛）一進來，看後面、大家一齊看後面，導演要捕捉時機，不用事先告訴他們要做甚麼。」谷德昭提到《癲佬正傳》該幕中，有其中一位小孩不斷在哭，爾冬陞笑指：「前面那個害怕的小孩子，他原本不是坐前排、他坐在後排，我看到他害怕、馬上調他到前排，然後開始拍攝。」爾冬陞指為了拍攝那個小演員哭的一剎那，特意做出相關調動，於是拍攝下非常自然的一面。」

爾冬陞表示《癲佬正傳》裡，小演員回頭大哭一幕，該小演員原本坐在後排，由他安排調往前排鏡頭前。（《爆谷一周》節目截圖）