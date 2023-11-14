此時此刻｜林熙蕾棄女神形象演Man爆女同志　林心如直認被電暈

Netflix非典型都會愛情影集《此時此刻》由修杰楷首次擔綱製作人，演員陣容亦不容忽視，包括有王淨、朱軒洋、郭雪芙、劉俊謙、林柏宏、Lulu黃路梓茵、謝欣穎、章廣辰、張軒睿、楊銘威、宋芸樺、林哲熹、吳慷仁、小S徐熙娣、修杰楷、劉品言、林心如、林熙蕾、賈靜雯、曾敬驊等，詮釋10段不同的戀愛故事。

《此時此刻》是一部發生在台灣的故事選集，描述在疫情底下，發生在不同城市裡人與人之間的種種相遇交織而成的愛情插曲。（Netflix）

《此時此刻》單元「你心裡的鬼」由林熙蕾及林心如主演。（Netflix）

而在《你心裡的鬼》單元中，很久沒有回歸演員身份的女神林熙蕾，與交情20年閨密林心如一起演一對在中學時期相戀的女同志。林熙蕾今次放下性感女神的形象演繹中性女同志，舉手投足散發男人味，獲得劇迷一致好評。而林心如亦坦承真的被電到，與林熙蕾對視就心跳加速。

林熙蕾棄女神形象演Man爆女同志。（劇集畫面）

林熙蕾表示自己一看到劇本就被題材吸引，亦對於自己來說是個挑戰。（劇集畫面）

對於今次的演出，林熙蕾表示自己一看到劇本就被題材吸引：「是我以前沒有嘗試過的，與導演聊過後發現角色可以有些小小的挑戰，而且我沒有跟心如合作過，雖然我們認識很久，對我來說是一個全新的嘗試。」林心如也笑說與林熙蕾已有20多年的交情，對彼此太熟悉：「雖然我們很熟，但演出同性之間的情感卻是陌生的，這是個純粹美好的愛情，當人生有第二次選擇的機會，我覺得這個角色她選擇了勇敢去接受這一切。」

林心如笑言被林熙蕾電暈。（劇照）