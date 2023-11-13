年少日記︱盧鎮業陳漢娜演夫妻拍攝床戲　直言無須報備女友廖子妤

香港電影《年少日記》今日（13日）舉行慈善首映，電影為首部劇情片計劃得獎作品，由新晉導演卓亦謙首次執導。今日監製爾冬陞攜同卓亦謙、鄭中基、「小野」盧鎮業、陳漢娜、童星黃梓樂、何珀廉、吳冰、周漢寧及梁雍婷等演員出席。

《年少日記》今日舉行首映，監製爾冬陞攜同導演卓亦謙（左六）、鄭中基、「小野」盧鎮業、陳漢娜、韋羅莎、童星「老闆仔」黃梓樂（前左）、童星何珀廉（前右）、吳冰、周漢寧及梁雍婷等演員一同出席。（陳順禎 攝）

《年少日記》以男主角鄭老師（盧鎮業 飾）發現學生匿名遺書開始，連繫至兒時面對家暴、學業壓力等成長片段，並透過一本兒時日記貫穿現實與回憶。小野首次於《年少日記》擔正飾演男主角，與女主角陳漢娜飾演夫妻，二人於首映禮後與童星「老闆仔」黃梓樂一同接受傳媒訪問，分享拍攝點滴與感受。

「小野」盧鎮業與陳漢娜於《年少日記》裡飾演夫妻，「老闆仔」黃梓樂則飾演童年傑仔。（陳順禎 攝）

鄭中基與韋羅莎於《年少日記》飾演夫妻，「老闆仔」黃梓樂與何珀廉則飾演兄弟，一家四口於首映合體亦相當溫馨。（陳順禎 攝）

《年少日記》劇情聚焦青少年成長的傷痛，對觀眾相當催淚之餘，老闆仔、小野與陳漢娜亦在拍攝期間忍不住爆喊。小野笑言大家也少不免在拍攝現場落淚，老闆仔笑指：「有一場導演Cut咗！我認為我喺《年少日記》裡面最滿意嘅部分，但點知導演Cut咗、我會叫佢放返出嚟！嗰一場係講我畀Ronald爸爸（鄭中基）打完，我要同Rosa媽媽（韋羅莎）喊得好犀利。我拍完之後都仲喊得好犀利，因為抽離唔到角色！」但梓樂表示雖然鄭中基在戲中有許多體罰場面，但每次打完自己也會連忙過來講對唔住。

「小野」盧鎮業、陳漢娜與「老闆仔」黃梓樂於《年少日記》首映禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

黃梓樂於《年少日記》的演出獲得第60屆金馬獎「最佳男配角」提名，老闆仔表示未知會否親身出席頒獎典禮，要視乎家長安排。至於對得獎的期待，老闆仔笑指：「絕對冇信心啦！其實好多對手都好勁！」他表示有留意林保怡於《白日之下》的演出，亦知道不少入圍的台灣演員均非常出色。

「老闆仔」黃梓樂憑《年少日記》提名第60屆金馬獎，梓樂直言沒有信心得獎，因為留意到同樣獲得提名的林保怡與其他台灣演員均非常出色。（陳順禎 攝）

小野與陳漢娜於《年少日記》裡飾演夫妻，更上演親密床戲橋段，小野被問及如何向女朋友廖子妤報備時笑言：「去備案就唔駛，因為大家都專業、有經驗，唔駛專登去申請備案，冇呢啲嘢！」對手陳漢娜亦笑指：「阿Fish都知㗎喇！」但小野亦表示拍攝前有事先與導演、Hanna討論，並熟習家居環境，更強調：「我感覺到好大程度嘅尊重，而且一定需要有女性工作人員一同參與討論，我覺得係預備裡面好重要嘅。」

「小野」盧鎮業與陳漢娜於《年少日記》上演親密床戲，小野笑言無須向女朋友廖子妤備案申報。（陳順禎 攝）

同樣參演《年少日記》的吳冰與周漢寧，亦於首映禮後接受訪問。周漢寧在參演《年少日記》外，近日另一部主演電影《白日之下》亦廣受好評，阿寧於兩部作品中均飽受皮肉之苦，但自言未有比較當中的辛酸：「我唔想比較邊個慘啲，我唔想比較悲慘。」但笑指：「但係我想講拍攝經歷嘅慘，呢套打鬥場面係多啲、排得密啲，《白日之下》係我入面再傷啲，係有咁嘅感受。」

吳冰與周漢寧亦於《年少日記》首映禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

吳冰笑言自己有目擊周漢寧被打的戲份拍攝：「拍打戲嘅時候我咁啱收工，我係特登睇埋先走！」阿冰直言打鬥戲份相當難拍，因為要做足安全措施，才能從樓梯下滾下來。至於阿冰會後日後在小薯茄網上頻道擔任「動作擔當」，阿冰笑指：「如果真係要做動作擔當，我係識打側手翻，今日唔係好方便、下次打畀大家睇！」阿冰則笑指可能會在票房達標時，打側手翻作為票房福利。