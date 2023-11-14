年少日記︱爾冬陞指首部劇情更專注後製　導演卓亦謙︰剪咗18版

香港電影《年少日記》今日（13日）舉行慈善首映，電影為首部劇情片計劃得獎作品，由新晉導演卓亦謙首次執導。今日監製爾冬陞攜同卓亦謙、鄭中基、「小野」盧鎮業、陳漢娜、童星黃梓樂、何珀廉、吳冰、周漢寧及梁雍婷等演員出席。



《年少日記》今日舉行首映，監製爾冬陞攜同導演卓亦謙（左六）、鄭中基、「小野」盧鎮業、陳漢娜、韋羅莎、童星「老闆仔」黃梓樂（前左）、童星何珀廉（前右）、吳冰、周漢寧及梁雍婷等演員一同出席。（陳順禎 攝）

《年少日記》以男主角鄭老師（盧鎮業 飾）發現學生匿名遺書開始，連繫至兒時面對家暴、學業壓力等成長片段，並透過一本兒時日記貫穿現實與回憶。爾冬陞近日監製的兩部電影《白日之下》與《年少日記》先後上映，兩部新晉導演執導作品均廣受好評，爾冬陞亦攜同《年少日記》導演卓亦謙於首映禮上接受訪問。

《年少日記》由資深導演爾冬陞監製、新晉導演卓亦謙首次執導。（陳順禎 攝）

爾冬陞於訪問期間表示，《白日之下》與《年少日記》接連上映其實是一種巧合，下月亦有第三部監製作品將會播放五場優先場。爾冬陞亦提到每位新導演拍攝首部電影實在不容易，但經過疫情等時期令作品能夠有充裕時間處理後期製作：「唔使好似一般電影咁盡快上畫、盡快回收（成本），所以喺後期又有足夠時間，我諗剪都唔知剪咗幾多版！」卓亦謙在旁笑指：「係剪咗18版！」爾冬陞表示雖然拍攝資源有限、日數不多，但對新導演而言亦是一種挑戰與磨練。

《年少日記》監製爾冬陞與導演卓亦謙，於首映禮上接受訪問。（陳順禎 攝）

《年少日記》與《白日之下》在金馬獎分別獲得五項大獎提名，爾冬陞指有不少新導演希望自己為作品擔任監製，「其實我以往做監製多過導演，做演員拍咗四、五十部片、導演好似冇二十部，我監製仲多！監製有好玩，我通常係做導演做到好攰、偷懶喇就去做監製，點知監製做咗兩部好煩！不如自己拍好過，所以而家成為一個老導演，咁咪順期自然囉！」

爾冬陞表示《年少日記》相比商業電影更集中於後期製作，卓亦謙隨即表示曾剪輯18個版本。（陳順禎 攝）

對於近年香港新晉導演作品傾向以寫實風格拍攝，爾冬陞直言主因為成本問題，新導演在有限的資源下無法拍攝古裝武俠、飛車爆破的場面，加上電影具有社會性功能，社會發生問題後亦需要透過電影反映及談論：「如果大家見到啲問題，記者唔寫、電影唔拍，其實照一路發生緊，我哋唔係有好偉大嘅理念，但係如果有啲話題可以觸發到專家、學者去研討，甚至學校、政府畀多啲資源，都算係做咗件好事。」