《一路向西2》潛伏12年再起　素海霖東京肉搏三上悠亞波多野結衣

2012年改編自香港網絡作家向西村上春作品、由孫立基監製之獵奇式喜劇電影《一路向西》，票房大收3200萬，一舉捧紅當時剛出道的男主角張建聲，令一眾女演員何珮瑜（Jeana）、郭穎兒（Celia K.)、王李丹妮及趙碩之風頭一時無兩，亦為一代港人誌下另類教育意義的成長回憶。



日前，素海霖已經跟監製孫立基簽約，拍攝《一路向西２》。（影片截圖）

五大女優組成「十八禁復仇者聯盟」

蓄勢12年，《向西》系列「充血」回歸，由IMAGI公司投資出品的《一路向西 2 東京AV攻略》將於2024年4月於日本及香港兩地開始攝製。《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲主演，戲內另一重點男角將於稍後公開招募。

《向西2》由原班人馬擔綱，孫立基監製、「向西仔」張建聲將回歸主演。（《一路向西》劇照）

女角陣容鼎盛，為香港電影史上最豪華AV女優群像，5大女優包括香港觀眾兩大至愛女神三上悠亞及波多野結衣；香港出生、曾獲AV影后（2019年《FANZA成人獎》「最優秀女優獎」）的相澤南；今年出道的20歲新人王－擁洲際導彈級凶器的村上悠華，以及人氣爆燈的香港AV代表繪麗奈。電影以日本為主要取景地，5位女優將聯同大批AV新力軍齊集東京主場，以豪華陣式對戰向西隊，秉承一貫風格，為觀眾帶來極致的官能以至心靈觀賞震撼。

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繪麗奈：應該會有少少尷尬

繪麗奈日前已到電影公司簽約，並跟監製孫立基會面，今次《向西2》是她成為日本AV女優後首部演出的港產片，她表示：「聽講戲份都重，好緊張！希望到時能好好表現，發揮得最好，因為有時就算準備得幾多幾好，臨場都係要講一點運氣。」至於在戲中的尺度，她笑說：「尺度係祼露 ，同其他女優一樣，但我相信感覺同平時拍AV一定有所不同，因為拍攝團隊係香港團隊，應該會有少少尷尬，但拍攝日子都唔少，會盡快適應。」

素海霖今年成為AV界的話題人物。（IG圖片）

《向西2》集合幾位人氣日本AV女優，問繪麗奈最想見那一位？她說：「全部我都想見呀，因為好多都係出道咗好多年嘅女優，真係唔容易，想同佢哋講聲『辛苦晒』。有一個就我同佢一樣係新人，我都有留意佢（村上悠華）。」

其實港產高質量情色故事電影沉寂已久，今次IMAGI大膽嘗試，在現在的市道下仍不計成本以逾二千萬投資開拍，對此IMAGI方面表示市場極度缺乏真正敢想敢拍又好玩嘅電影題材，我哋集結史上創紀錄數量嘅港日AV女優陣容，堪稱十八禁復仇者聯盟。以極具臨場感嘅手法帶住觀眾冶遊東京，為大家實現每個人心內都曾經有過嘅AV夢，同時保留系列專屬嘅針砭時弊刻意文藝，誘發港人共鳴。