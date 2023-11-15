《跟我說愛我》翻拍常盤貴子豐川悅司經典　鄭雨盛演聾啞畫家

翻拍自當年高收視同名經典日劇、常盤貴子及豐川悅司主演，全新浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》（暫譯） ，將於11月27日Disney+ 獨家上線。原版日劇於1995年播放，曾創下28.1％的最高收視，由DREAMS COME TRUE樂團主唱的主題曲《LOVE LOVE LOVE》的單曲唱片，更賣出250萬張，成為年度銷售第一，足見受歡迎程度。



韓版《跟我說愛我》近日公布最新一張劇照。（《跟我說愛我》劇照）

來到最新韓版，曾參演《The King：永遠的君主》、《獵戰》的韓國影帝鄭雨盛飾演聾啞畫家車振宇，而女主角就是韓國電視劇節女子最優秀演技獎得主，曾參演《財閥家的小兒子》、《妳的倒影》的演技派女神申鉉彬飾演失敗落泊的演員鄭暮恩。

1995年的原裝日本版，由常盤貴子及豐川悅司主演。（《跟我說愛我》劇照）

當年在日本更掀起學手語熱潮。（《跟我說愛我》劇照）

故事講演員鄭暮恩（申鉉彬 飾）因在片場第一天工作後被辭退而正值失落時，命運卻使她遇上才華洋溢的聾啞畫家車振宇（鄭雨盛 飾）。隨著二人往後不斷的相遇相識，他們之間的關係變得逐漸緊密。兩個好像屬於不同世界的人，慢慢意識到愛情可以超越一切，可以不只於「言語」的方式表達，以心傾聽更能了解彼此的心意。《跟我說愛我》將會與觀眾一起歷經這場無法言喻的愛情，一起用心去感受真摯的愛情。