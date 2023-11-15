《潛行》劉德華林家棟金像影帝班底　林雪︰我係亞洲最佳男配角

由劉德華監製，金像最佳攝影關智耀執導的新片《潛行》，定於2024年1月11日震撼上映。電影匯聚多位金像級演員，包括劉德華、林家棟、彭于晏（Eddie）、劉雅瑟、任達華、林雪、鄭則仕、姜皓文、劉俊謙，談善言，以及新一代實力演員朱鑑然，華麗陣容打造2024 年最強港產動作警匪片﹗首條製作特輯，演員們各自分享參演這套大片的心情，身兼監製的華仔更透露電影劇本籌備已久，戲中無論劇情，還有動作場面都力臻創新，用心用力打造一場犯罪動作巨戰。



這一幕集齊四大男主角，非常有魅力。（《潛行》劇照）

作為監製及主演的華仔今次身兼多職，又需要照顧到不同部分，他特別講到：「《潛行》這個劇本已經蘊釀很多年。我們參照了數年前搗破一個暗網裡的毒品交易案件，花了很長時間將這個故事調整至較為接近現今世界。在這部戲中，我們既要照顧動作，又要照顧着戲劇的張力，覺得這正是我們最難的地方。」

《潛行》的陣容相當鼎盛。（《潛行》影片截圖）

另外主演之一的家棟，今次是跟華仔合作的第17部作品，二人默契依舊，對家棟來說今次接拍有另一層意義，他說：「接到電話跟我說有這個劇本，然後跟劉生開會，大家都覺得要盡快開始拍攝。 我們由《風暴》到而家合作剛好十周年，但他對電影的熱誠、對演出的執着始終沒有改變。」

家棟說：「由《風暴》到而家合作剛好十周年，但他對電影的熱誠、對演出的執着始終沒有改變。」（《潛行》劇照）

特地來港參與拍攝的彭于晏表示今次合作令他相當興奮及過癮，他指：「雖然之前有跟華仔哥、家棟哥合作過，但沒有真正的對手戲，還有林雪、任達華大哥，在現場是有種抱着學習的心態跟他們一起拍戲。」飾演華仔太太的劉雅瑟，角色性格複雜，相當考驗演技，她指：「我在第一次收到劇本之後就花了一個晚上看完，給我最大的感受是到底甚麼是好人？甚麼是壞人？」

林雪指戲中個個都影帝，只有自己唔係︰「但我是亞洲最佳男配角，每位都有銜頭。」（《潛行》影片截圖）

而林雪則搞笑大讚：「這麼多好戲之人全都是影帝，只有我不是，但我是亞洲最佳男配角，每位都有銜頭。」同樣擁有最佳男配角榮譽的姜皓文，拍攝最難忘就是連場槍林彈雨的動作場面，他說：「我們一齊困在貨倉內，有爆炸、機槍、手榴彈等，我過往拍那麼多槍戰場面都有被嚇一跳。」

華仔想透過今套電影，讓新一代實力派演員參與到大製作。（《潛行》劇照）

擔任監製的華仔，亦想透過今套電影，讓新一代實力派演員參與到大製作，真正達至傳承，當中飾演家棟太太的談善言表示獲邀演出感到驚訝，她坦言：「因為找我的時候不是試鏡，而是決定找我演出。第一次睇到圍讀是這麼大規模，設置了很多不同攝影機，又有影帝、影后、金像獎常客等，所有人圍着我一個較新的演員，我覺得是件很幸福的事。」