古天樂盼《白日之下》令人關注社會問題　4字回應尹光獲網民力撐

古天樂今午（16日）與余香凝出席名錶活動，有份投資嘅電影《白日之下》票房直近1千萬，古天樂明顯心情大靚，亦預告將會出席謝票活動。「票房好當然大家都開心，但我希望可以再節節上升，因為今年電影票房唔係太理想，好難得有一部，我知余香凝謝票都好辛苦，但大家都一定要堅持，一部好電影希望有好報同有人欣賞。」余香凝表示上星期花13小時謝票，預計今個星期亦會繼續，謝票期間想到有傷痛經歷時，都會為對方送上擁抱。

古天樂表示有儲錶習慣，亦有送錶習慣，但多數都送俾爸爸。（梁碧玲攝）

古天樂坦言票房非自己可以控制，謝票除為延長上映時間外，亦可了解觀眾看法，或許對下一部作品亦有幫助。「好電影係需求支持，同埋輾轉反側搞咗5年都無人投資，我睇完覺得係部好好嘅電影，而家證明呢件事係真。」問到觀後感，古天樂表示仍很多社會問題未解決，但希望大家不要忘記。「有啲可能係見唔到，但佢係發生緊，所以我希望通過電影去話畀大家聽要關心多啲唔同社會階層。」

余香凝表示仍在揀選戰衣出席金馬獎。（梁碧玲攝）

電影中提到不少老人問題，問到演藝人協儲會否也關注圈中嘅老前輩是否得到足夠照顧等問題，古天樂說：「演藝協會過去幾年好重複做嘅，可能好多老人家有病，甚至有啲個案我見係有失智，老人院佢又唔想住，租地方又怕佢落街唔知去邊，好多呢啲個案都要處理，但真係太多人數，我哋好多前輩年紀大咗，佢有好多唔同嘅疾病，我都希望逐一去處理。」古天樂表示遇到不少身體情況不理想但缺乏人照顧的前輩，雖然他認為最理想是安排對方入老人院，但亦明白無得迫。

古天樂望透過《白日之下》令大眾更關注社會問題。（梁碧玲攝）

提到戲中寶佩如飾演嘅冷血看護，古天樂透露當初與監製討論了很長時間，希望找一個不會予人反派感覺嘅演員。「好似《活在當下》普通人咁，睇到最後原來佢係衰院長，亦證明我搵佢係無錯，演得好好。」

古天樂4字回應尹光獲網民力撐。（梁碧玲攝）

另外，講到近日尹光獲網民力撐，成功殺入叱咤我最喜愛男歌手，同樣曾獲網友推到上台嘅古天樂有何看法？他說「我覺得百花齊放好呀。（睇好佢？）百花齊放啦。」