王冠｜英女王拒絕出席卡米拉生日派對　查理斯不滿戴安娜搶風頭？

改編英女王生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）自2016年開播以來一直深受劇迷歡迎，第六季上半部於昨日（16日）回歸。來到最終季，劇情繼續娛樂性十足，除了深入講述媒體追訪對於戴安娜王妃的影響，還揭露了戴安娜與當時仍是王儲的查理斯之間的無形鬥爭。



《王冠》分拆為上下兩部份推出，首四集於11月16日首播，最後六集隨後會在12月14日上架。（Netflix）

《王冠》第五季劇情交代了仍是王儲的查理斯（Dominic West飾）與戴安娜王妃（Elizabeth Debicki飾）離婚的橋段，而最終季的時間線則落在1990年代至2000年初之間，換句話英女王逝世的情節不會出現在最終季。本季將會由戴安娜王妃與多迪（Dodi Fayed）遇上車禍的前一個月，即1997年7月開始。

戴安娜王妃由Elizabeth Debicki飾演。（劇集畫面）

有大批網民大讚Elizabeth Debicki神情及動作都與戴安娜極為相似。（劇集畫面）

首集以戴安娜與多迪（Khalid Abdalla飾）在巴黎遇上車禍的數秒片段揭開序幕，然後鏡頭一轉就講述了戴安娜為了避開卡米拉50歲生日，而應富商好友Mohamed Al Fayed（Harrods前老闆）的邀請，帶同威廉和哈里到法國南部的遊艇上度假，其後重遇Mohamed的兒子Dodi，兩人更因而擦出愛火。

Khalid Abdalla飾演多迪。（劇集畫面）

兩人再度相遇後擦出愛火。（劇集畫面）

戴安娜VS查理斯媒體混戰？

戴安娜與威廉及哈里度假吸引大批傳媒追訪，因而令威廉感到不安，為了令兒子放鬆心情，戴安娜穿上性感豹紋泳衣，大方讓傳媒拍攝交差。同一日，與戴安娜離婚1年後的查理斯為卡米拉慶祝50歲大壽而舉行盛大派對，傳媒就將這兩件事演變成混戰。而劇中查理斯對於戴安娜「出風頭」極為不滿，更希望借助媒體之力，讓英國國民接納卡米拉。

為了令兒子放鬆心情，戴安娜穿上性感豹紋泳衣，大方讓傳媒拍攝交差。（劇集畫面）

Elizabeth Debicki神還原戴安娜王妃。（劇集畫面）

查理斯為卡米拉慶祝50歲大壽而舉行盛大派對。（劇集畫面）

劇中查理斯對於戴安娜「出風頭」極為不滿，更希望借助媒體之力，讓英國國民接納卡米拉。（劇集畫面）

英女王拒絕參加卡米拉生日派對

不過值得留意的是，無論劇集或現實中，查理斯希望母親能現身派對來向外界證明英女王認同卡米拉，但英女王卻拒絕出席生日派對。劇中英女王以要到德比郡（Derbyshire）參觀勞斯萊斯的工廠為由拒絕出席派對，其後英女王與菲臘親王吃晚飯時表示就算自己不認同卡米拉，查理斯都不會放棄對方，亦不想被視為刻薄冷漠的人。

英女王拒絕參加卡米拉生日派對。（劇集畫面）

派對當日，出席的王室成員只有英女王妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret），她告訴英女王從來未見過查理斯如此放鬆及充滿自信，更認為英女王支持查理斯亦不是壞事。派對過後，英女王致電查理斯釋出善意，並表示很高興兒子能過得快樂。劇集改編自真實事件，亦做了詳細的資料搜集，雖然外界不知道情節是否完全屬實，但相信英女王並沒有如外界口中那麼討厭卡米拉。