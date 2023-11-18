年少日記｜周漢寧生日包場請睇戲　「感恩沿途一直支持我的好友」

本周上畫的《年少日記》，是繼《白日之下》後另一話題之作，而有份在戲中飾演「蛋糕」一角的周漢寧，昨日（17/11）是他28歲的生日，特意包場請一眾好友到來欣賞，分享自己的作品。



周漢寧於生日正日跟大家分享演藝成果。（大會提供）

周漢寧自2018年於香港演藝學院畢業後，短短數年間在演藝路上不斷突破自我與成長，不但憑主演的電影《燈火闌珊》榮獲第41屆香港電影金像奬「最佳新演員」提名，過去一年間於《心裡美》、《全個世界都有電話》、《白日之下》及《年少日記》等多部電影中亦有令人印象深刻的表現，而即將陸續上映的新作還有《填詞L》、《不是你不愛你》及《爆裂點》等，是位形象百變的多產演員。

周漢寧向驚喜現身的《年少日記》編劇及導演卓亦謙，演員盧鎮業及黃梓樂等夥伴送上杯子蛋糕。（大會提供）

對於這些得來不易的機會，周漢寧非常珍惜，並藉着生日慰勞一班支持他的工作夥伴以及影迷。昨晚周漢寧迎來28歲生辰，醉心演藝事業的他希望以別開生面的形式與重要的人一起度過，特別於高先電影院舉行包場活動，邀請一直與他同行的好友、工作夥伴及支持者齊齊觀看他有份參演、剛剛上畫的電影《年少日記》，並於映後進行簡單的分享及致謝。此外，《年少日記》編劇及導演卓亦謙、演員盧鎮業及黃梓樂與多位幕後團隊成員亦驚喜現身，與全場觀眾一同向周漢寧送上生日祝賀。

最後來一張大合照。（大會提供）

細心的「壽星仔」更為每一位參加者送上特製的杯子蛋糕作為紀念品，巧妙呼應他在電影中飾演的角色「蛋糕」，活動在一片歡樂與感人的氣氛中圓滿結束。（大會提供）

周漢寧表示：「很開心可以跟一直陪伴我、見證我在演藝路上探索及歷險的各位工作夥伴及粉絲一起過生日。相信沒有一種慶祝方式，比相約大家一起欣賞電影，更能為這個日子賦予特別意義了！十分感恩沿途有一直指點及支持我的好友、與我共同進退的工作夥伴，還有任何時候均為我鼓勵打氣的粉絲，衷心感激大家的厚愛！我十分幸運，有機會從事我喜歡的演藝工作。我的生日願望十分簡單，就是希望未來每一個生日都可以在工作中度過！」