拿破崙︱列尼史葛嬲占士金馬倫接手《異形》　足足30年冇拍科幻

荷里活史詩式鉅製《拿破崙》（Napoleon）即將於11月23日在香港及世界各地上映，電影由大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，並由《小丑》奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。列尼史葛過去以史詩歷史電影及科幻片聞名於世，經典作品包括《異形》（Alien）、《銀翼殺手》（Blade Runner）、《帝國驕雄》（Gladiator）及《天國驕雄》（Kingdom of Heaven）等，撼動數代影迷的幻想世界。

列尼史葛新作《拿破崙》由奧斯卡影帝華堅馮力士主演，改編自法國皇帝兼軍事家拿破崙波拿巴的傳奇一生。（《拿破崙》電影劇照）

《拿破崙》由華堅馮力士及「白寡婦」雲妮莎卻比主演。（《拿破崙》電影劇照）

現年85歲的導演列尼史葛，曾拍攝《異形》、《銀翼殺手》、《帝國驕雄》等作品。（Getty Images）

近日列尼史葛於《拿破崙》上映前夕接受外媒訪問，提及1979年上映、取得空前成功的《異形》，他表示自己這部電影獨一無二，亦是「一次性」的作品，所以當知道占士金馬倫（James Cameron）會接手開拍第二集時，令他非常憤怒。

1979年《異形》面世，由列尼史葛創造的科幻世界撼動當年的全球影壇。（《異形》電影劇照）

列尼史葛表示：「當占士打電話給我時，他非常友善但消息依然難受，他表示我創造的怪獸極之獨特，他難以再將驚恐度進一步提昇，於是將會在自己熟悉的方向發展，變成一部較動作向、軍事向的電影。」

占士金馬倫當年接手拍攝《異形續集》，曾親自致電列尼史葛。（Getty Images）

占士金馬倫接手的《異形續集》，採用動作片及戰爭片風格，與列尼史葛的前作大為不同。（《異形續集》電影劇照）

列尼史葛坦言當時感到憤怒：「占士與我並不是朋友，但我們經常傾談，他亦是一個出色的人。我當時十分憤怒，我不會告訴他，但我（收到消息時）深深受創。我知道我創造了獨特的作品，其實是『一次性』的作品，我深深受創，猶其是當時我正在承受《銀翼殺手》的錯敗並嘗試恢復狀態。」列尼史葛對《異形》開拍續集，兼且不再由自己執導，感到非常受創，亦因此對占士金馬倫感到憤怒。

列尼史葛對《異形》開拍續集，兼且不再由自己執導，感到非常受創。（視覺中國）

列尼史葛於1982年上映的科幻電影《銀翼殺手》極具開創性與誠意，然而票房成績卻遠低於《異形》，令外界失望，再加上《異形》被占士金馬倫接手開拍續集，令他往後未有再度拍攝科幻片，直至30年後，於2012年推出《異形》前傳《普羅米修斯》（Prometheus）。

1982年上映的《銀翼殺手》票房慘敗，令列尼史葛此後多年也沒有拍攝科幻電影。（《銀翼殺手》電影劇照）