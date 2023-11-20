邦女郎露莎蒙碧姬現身首映皺紋湧現　性感豐收年肉搏賴恩高斯寧

荷里活電影《Saltburn》日前於英國舉行首映，電影由《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）金像提名男配巴利高根（Barry Keoghan）、型男Jacob Elordi及邦女郎露莎蒙碧姬（Rosamund Pike）主演。《Saltburn》劇情講述一位在牛津大學就讀的學生，發現自己被一位迷人而貴族氣息的同學所吸引，被邀請到古怪家族的廣闊莊園後，度過了一個難以忘懷的夏天。

荷里活新近上映的電影《Saltburn》，由《伊尼舍林的女妖》奧斯卡提名男配巴利高根主演。（《Saltburn》電影劇照）

露莎蒙碧姬於新作《Saltburn》裡飾演女主角。（《Saltburn》電影劇照）

日前《Saltburn》一眾主演出倫敦首映期間，44歲的女主角露莎蒙碧姬以一身豹紋長裙現身，靚絕全場成為焦點。然而露莎蒙在鎂光燈下仍難掩歲月痕跡，眼角魚尾紋與臉頰皺紋湧現，未及中年已初現老態。此前，露莎蒙碧姬以2002年上映的占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）裡飾演的蛇蝎美人反派一炮而紅，此後亦不乏性感美豔作品，亦憑2015年上映的《失蹤罪》提名奧斯卡最佳女主角，可惜未能獲獎。

露莎蒙碧姬以一襲豹紋長裙現身新作《Saltburn》倫敦首映，成為全場焦點。（視覺中國）

露莎蒙碧姬出席《Saltburn》首映時，在鎂美燈下難掩老態，眼角與臉頰出現明顯皺紋。（視覺中國）

露莎蒙碧姬於2002年占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》裡飾演美麗的反派邦女郎。（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

露莎蒙碧姬成為邦女郎後一炮而紅，此後不乏性感美豔的演出機會。（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

露莎蒙碧姬成為邦女郎後，不乏性感及大尺度裸露演出，及至參演《失蹤罪》讓演技得到肯定，才減少陳腔濫調的美女角色。露莎蒙曾於2007年內兩度於電影上演裸露戲份，成為生涯最火辣的性感豐收年。在電影《Fugitive Pieces》裡，露莎蒙與戲中兩位男主角均上演床戲，更以浴巾造型誘惑及全裸上陣，形象非常性感。

露莎蒙碧姬於電影中以浴巾造型情挑男主角。（《Fugitive Pieces》電影截圖）

露莎蒙碧姬更在戲中大膽裸露上半身。（《Fugitive Pieces》電影截圖）

露莎蒙碧姬亦於另一位男主角合演床上戲。（《Fugitive Pieces》電影截圖）

當年28歲的露莎蒙碧姬正處顏值與身材巔峰，在同年上映的電影《瞞天殺局》（Fracture）裡，露莎蒙與男主角賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合演激情肉搏的床上戲，在慢鏡的片段式演出裡低調裸露上身，戲份火辣而不泛濫色情，成為電影的亮點之一。

露莎蒙碧姬於電影中與賴恩高斯寧合演激情床戲。（《瞞天殺局》電影截圖）

露莎蒙碧姬的戲份雖然含性感裸露，然而卻浪漫地演繹，並非販賣色情。（《瞞天殺局》電影截圖）

直至2018年上映的《一眼戰線》（A Pirvate War），露莎蒙碧姬於銀幕上全裸演出，甚至在出浴戲份中裸露下體，尺度為生涯最廣一次。然而露莎蒙在電影中為了演活戰地記者Marie Colvin，除了不斷吸煙更身型暴瘦，令原本曲線身材的露莎蒙變得鬆馳，胸部更滿佈皺紋與下墜。不過作為寫實的戰地記者傳記電影，露莎蒙碧姬的演出已擺脫賣弄性感的階段，在《一眼戰線》的真摯演出亦延續了她在《失蹤罪》後的演技派路向。

露莎蒙碧姬在電影裡飾演戰地記者Marie Colvin，在採訪期間失去左眼，但仍繼續戰記採訪生涯。（《一眼戰線》電影劇照）

露莎蒙碧姬在電影中形象與過去分別極大。（《一眼戰線》電影截圖）

露莎蒙碧姬為電影暴瘦演出。（《一眼戰線》電影截圖）

露莎蒙碧姬雖然在電影裡有全裸戲份，卻非性感美豔的陳腔濫調。（《一眼戰線》電影截圖）

露莎蒙碧姬為電影暴瘦下，胸部亦出現下墜與鬆馳。（《一眼戰線》電影截圖）