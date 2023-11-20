人+性大不同台灣篇︱深入JKF寫真製作　冠軍啾啾領軍百大女郎晒冷

韓國綜藝訪問節目《人+性大不同》系列推出第二季《人+性大不同：台灣篇》，並於Netflix串流平台播放，主持人申東燁與成始璄於第二季遠赴台灣，了解台灣本土的性文化發展。第二季第三集節目中，聚焦於台灣近年發跡的寫真雜誌JKF公司，並訪問一眾受盡台灣內外歡迎的JKF女郎寫真偶像，一窺她們性感背後的世界。

韓國綜藝訪談節目《人+性大不同》於Netflix播出第二季，節目遠赴台灣拍攝，一窺台灣的性文化。（《人+性大不同：台灣篇》節目海報）

申東燁與成始璄首先在拜訪JKF拍攝寫真現場時，與2021年及2022年連續當選JKF百大女郎冠軍的啾啾見面，啾啾亦代表JKF進行介紹：「JKF是台灣男生喜歡的性感領域，簡單來說美國有《花花公子》、《美信》；日本有寫真偶像；台灣就是JKF！我們JKF女郎就是負責推廣台灣的性感美！」JKF旗下一共有700至800位JKF女郎，於每月發行的寫真雜誌中亮相，展現自己的性感美態。啾啾分享時表示台灣女性的性感風格種類繁多：「每個人的風格也不一樣，有狂野性感、清純性感、長腿、胸部大！我是屬於可愛性感！」

節目第三集深入台灣寫真雜誌JKF的製作，並由2021年、2022年連續當選JKF百大女郎冠軍的啾啾展開介紹。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

啾啾向兩位主持人介紹時表示，JKF等於美國的《花花公子》或《美信》雜誌、日本的寫真偶像。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

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在啾啾介紹JKF定位後，主持人便與啾啾在內五位JKF女郎進行訪談，為JKF最頂尖女郎的大晒冷，包括去年JKF女郎第二名的優寶，擁有令自己自豪的「迷人臀部」；第三名的比特，認為自己是「最性感的水中模特兒」；第十一名兼最佳新人玟妡，自豪介紹自己為「完美胸型的最佳新人」；第七名的寶7，則表示自己擁有「天然豐滿的H罩杯」上圍。五位女郎齊集節目中，可謂百花齊放、盡覽台灣年輕一代性感美女。

節目訪談中，一眾JKF女郎被問及台灣女性如何定義性感時，「完美胸型最佳新人」玟妡表示：「我認為最優雅的女人味才是最性感的樣子。性感不止是衣服的布料少，或是說尺度比較大。」她亦表示公司非常尊重旗下的寫真偶像：「公司會就每個人的尺度制定拍攝企劃，不會強求我們的尺度，很尊重我們女性！」

玟妡表示性感不止是衣服的布料少。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

JKF女郎們表示公司均非常尊重她們的尺度，不會強求。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

至於性感尺度的界限，比堅尼模特兒著名的寶7表示：「我自己的尺度是內衣尺度，可是我不會做M字開腿。很多人都會問說『穿丁字褲露出臀部與M字開腿有甚麼差別？』我會覺得我身體的主權是我自己的！我可以做任何我想做、或不想做的事，都可以按照我自己的原則處理。」

寶7表示自己的尺度為內衣，尺度自主權亦由自己掌控。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

在社交媒體上被發掘，近年成為最受歡迎JKF女郎的啾啾，被問及成為寫真偶像後的收入時，大方透露表示：「我的（收入）在JKF的話，一年有500萬元台幣（約港幣120萬元）！」啾啾表示相比自己以前在餐廳裡工作的薪金相距甚遠。而作為JKF新人的玟妡則透露自己的年收入為6000萬韓元（約港幣36萬元）。

啾啾於節目上表示自己成為JKF寫真偶像後，年收入為台灣500萬元，約港幣120萬元。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

成為性感偶像前，啾啾表示台灣亦曾有較保守的年代，自己年少時亦因為外表而遭受欺凌：「以前我就長得漂漂亮亮的，走在路上會被學姐罵，因為我的外表、可是我甚麼都沒有做錯！我曾經覺得說我長這樣是個錯誤嗎？既然這樣我就加入JKF，正大光明地展現我的漂亮與性感。」

啾啾表示過去曾因為外表被欺凌，現在則能夠大方展現自己的美態。（《人+性大不同：台灣篇》節目截圖）

以寫真偶像於台灣成名後，一眾JKF女郎竟表示受盡男性歡迎的同時沒有交往男朋友，然而她們亦有辦法主動出擊，向有興趣的男性作出表示。擁有傲人上圍的寶7，更於節目裡透露年輕台灣女性主動出擊的暗語：「我會說『要不要一齊買可樂？』」雖然對白看似平平無奇，然而一眾JKF女郎解釋，因為「買可樂」的國語與英語中「Make Love」發音相似，所以會以此為性暗示，較婉轉地表達興趣。