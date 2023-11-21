吳宇森受馬田史高西斯影響　荷里活發展被局限︰認為只懂得拍動作

今年底將推出執導新作《Silent Night》的77歲導演吳宇森，事隔20年再度重返荷里活拍電影。曾於九十年代起進軍荷里活的吳宇森，拍攝《奪面雙雄》（Face/Off）、《職業特工隊2》（Mission：Impossible 2）等多部賣座作品，為少數於全球影壇享負盛名的華人導演。早前吳宇森曾接受外媒訪問，罕有開腔評價近年掀起全球熱潮的超級英雄電影，以及他在荷里活發展光輝背後鮮為人知的辛酸。

在國際影壇盛負盛名的華語電影導演吳宇森，近日接受外媒訪問時罕有談論超級英雄電影。（視覺中國）

吳宇森事隔20年再度重返荷里活，年底將推出新作《Silent Night》。（《Silent Night》電影劇照）

提到超級英雄電影的熱潮，吳宇森直言自己拒絕觀看該類電影，會選擇「真．電影」如馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的作品，他坦言：「我從來不喜歡看充滿大型特技效果的電影，或任何改編漫畫書的作品。」吳宇森的觀點，與他景仰的美國電影大師馬田史高西斯及法蘭斯哥普拉（Francis Coppola）多次提出的評價相同。

深受吳宇森景仰的馬田史高西斯，曾多次抨擊超級英雄電影並非電影。（視覺中國）

《教父》導演哥普拉不止一次對超級英雄電影狠下評論。（Getty Images）

吳宇森亦在訪問中續指：「我更喜歡馬田史高西斯的作品，那一種才是電影！我很期待觀看《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），我喜歡傳統的電影，你懂嗎？真正的電影！近來實在越來越少見。」吳宇森更補充指，自己1990年的《喋血街頭》是致敬馬田史高西斯的作品，直言自己深受對方《窮街陋巷》（Mean Streets）的影響。

吳宇森表示自己1990年執導的《喋血街頭》，是向馬田史高西斯《窮街陋巷》的致敬作品。（《喋血街頭》電影劇照）

提到憑《Silent Night》重返荷里活，並再次以槍戰動作片震撼全球觀眾，吳宇森於訪問中透露光輝背後的辛酸與無奈：「其實有很多好劇本我一直希望拍攝，但它們從來不會到我手。」他舉例指：「好像一部講述少年人在惡劣街區下成長的劇情片，荷里活製片人不會推薦我去拍攝，因為他們覺得我不是美國人，所以我不會明白他們的生活方式。又好像歷史劇情片的劇本也不會到我手，因為我是華人、是外國人，所以他們不相我能夠拍一部美國歷史電影。」

吳宇森在訪問中無奈地表示，荷里活製片人視自己為外國人，認為無法執導美國家庭成長故事及歷史電影。（視覺中國）

吳宇森無奈地表示：「在他們心目中，我只懂得拍動作電影。其實我有能力拍許多類型的電影，但實在太難令他人相信這件事。」